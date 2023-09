Shakira fue elogiada por Young Miko: "Inspiras a muchas personas, eres una leyenda"

Este viernes 29 de septiembre, se celebró el 'Día de Shakira'. La espectacular carrera musical de la artista barranquillera fue reconocida por la plataforma de 'Spotify', la cual tuvo esta iniciativa para homenajear a una de las interpretes latinoamericanas más importante de todos los tiempos. Su estilo y repertorio sigue influyendo a la nueva camada y Young Miko es prueba de ello.

La naciente estrella puertorriqueña, quien ya ha colaborado con Feid ('Classy 101') y Karol G ('Dispo'), llenó de elogios a 'Shaki'. María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, su nombre oficial, recordó el impacto que '¿Dónde están los ladrones?' tuvo en su niñez y su posterior carrera.

Recordemos que ese fue el cuarto álbum de la atlanticense y uno de los más importantes en su trayectoria. Las canciones más representativas de este éxito global fueron: 'Ciega, sordomuda', 'Ojos así', 'Tú' e 'Inevitable'.

"Shakira eres una leyenda"

Young Miko expresó su deseo de conocer a Shakira y la tildó de "leyenda". Gracias a las nuevas incursiones de la colombiana con el género urbano (recordemos que también sacó canciones con Rauw Alejandro, Ozuna, Manuel Turizo y Bizarrap) podría darse una colaboración entre estas representantes del talento latino femenino.

¿Qué dijo Young Miko sobre Shakira?

"Shakira es una leyenda, es única. Siempre lo ha sido, desde el principio. Cuando me mencionan 'Shakira, siempre pienso en '¿Dónde están los ladrones?', era de los proyectos favoritos de mi mamá, de cuando yo era bien chiquita. Shakira, de por sí, me trae un poco de nostalgia y un poco de mi niñez también. Ella es una artista muy completa, muy especial. Nunca la he conocido, me encantaría conocerla. Así que, si ves esto, te quiero un montón, inspiras a muchas personas, eres increíble, eres una leyenda y te mereces todo lo bueno que te está pasando en la vida", fueron las declaraciones de la rapera puertorriqueña, recogidas por 'Spotify'.