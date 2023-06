Shakira se destapó en nueva entrevista sobre infidelidades de Piqué

La cantante colombiana Shakira ha vuelto a hablar respecto a lo que ha sido su separación de Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, y el hombre con el que compartió durante más de una década una relación que parecía estable, pero que finalizó debido a las constantes infidelidades del exfutbolista en Barcelona.

Hace aproximadamente un año las dos celebridades hicieron oficial su separación y a partir de ahí la prensa europea ha ido dando a conocer detalles respecto a las infidelidades por parte del exfutbolista sobre la artista barranquillera.

Ha sido bastante la presión mediática que ha recaído sobre la colombiana después de separarse de Piqué y marcharse a los Estados Unidos para empezar una nueva vida junto a sus dos pequeños hijos.

Shakira dio detalles de su separación de Piqué

En una nueva entrevista con la revista People, Shakira habló respecto a lo que ha sido su separación del exfutbolista español y cómo su hogar se iba cayendo ante la difícil situación. Sumado a esto, su padre se encontraba en un estado de salud muy complicado.

De acuerdo con sus declaraciones, la delicada situación de salud de su padre, William Mebarak Chadid se sumó a todas las versiones que la prensa entregaba sobre las infidelidades que había sufrido por parte del español y que ella no conocía.

“Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, dijo respecto a su papá.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, agregó. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, manifestó.

Sobre la recuperación y estado de salud actual de su padre, la artista señaló que ha sido “muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”, añade Shakira sobre su héroe. “Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años y en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre, a su lado día y noche acompañándolo”.

Finalmente, la barranquillera manifestó lo que ha sentido durante el último año, los cuestionamientos que se ha hecho y la resiliencia que ha debido tener para imponerse a las malas situaciones.

“No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco. Hay días de días”.

Ha “pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones”, concluyó.