Shakira quiere hacer historia en el Santiago Bernabéu: cuatro fechas y 260.000 asistentes

Shakira fue una de las artistas más relevantes en el 2023 y espera terminar de sorprender al mundo en el 2024. La artista barranquillera, de 47 años, lanzará 'Las Mujeres Ya No Lloran', su duodécimo álbum de estudio. Esta producción musical estará acompañada de un tour mundial, el cual tildó como "la gira de mi vida". El Santiago Bernabéu albergaría cuatro conciertos de la ganadora de tres Premios Grammy.

'Shaki' tuvo un renacimiento musical tras su separación con Gerard Piqué. La atlanticense exploró nuevos géneros y revolucionó las plataformas de streaming con éxitos tales como 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', junto a Bizarrap; 'TQG', con Karol G; 'Monotonía', junto a Ozuna; o 'El Jefe', con Fuerza Regida.

Pues bien, el próximo 22 de marzo lanzará 'Las Mujeres Ya No Lloran', su primer álbum desde 'El Dorado' (2017). "Mi nuevo álbum llega este 22 de marzo. No lo he creado sola, sino con todos ustedes y con mi manada de lobas, que han estado acompañándome en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", dijo en redes sociales.

El álbum contará con 16 canciones, 10 de ellas inéditas. Colaboró con estrellas como 'La Bichota', Rauw Alejandro, Grupo Frontera, Bizarrap, Fuerza Regida, Ozuna, Manuel Turizo, Cardi B y Tïesto. A pesar de que no ha dado muchos detalles de su gira mundial, 'El Mundo' la formalizaría en marzo.

Shakira quiere hacer historia en el Santiago Bernabéu

En 2018, 'Shaki' hizo su más reciente gira orbital con 'El Dorado World Tour'. La artista colombiana hizo 54 presentaciones (19 en Europa; 2 en Asia; 21 en Norteamérica y 12 en Latinoamérica). En dicha oportunidad ofreció un show en Madrid, en el WiZink Center, el cual albergó a 15.000 asistentes.

Pues bien, en su próximo tour quiere presentarse en el estadio del Real Madrid. "La estrella planea ofrecer cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en junio de 2025", señaló el medio citado anteriormente. De ser así, se espera un total de 260.000 asistentes, pues dicho recinto tiene un aforo de 65.000 personas desde su renovación.

¿Qué dijo Shakira sobre su tour mundial en 2024?

"Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo", señaló la aclamada artista 'cafetera' en una conversación con Billboard, en septiembre del año pasado.