Video: el emotivo gesto de Shakira con una de sus empleadas

La cantante colombiana Shakira continúa siendo viral en redes sociales después de las diferentes apariciones y ‘outfits’ que ha lucido en la Semana de la Moda en París.

Uno de los trajes que más llamó la atención durante la semana fue el particular vestido blanco que lució la cantante con la palabra No en relieve a la altura de su pecho.

Shakira lució ese vestido en el desfile de los 30 años de la casa de moda Viktor & Rolf. Por medio de redes sociales diferentes internautas se preguntaron si el No en el traje de la cantante era un mensaje o indirecta para alguien.

‘Bego’, la modista de Shakira

Detrás de los llamativos trajes de Shakira ha estado su modista ‘Bego’, (Begoña), quien la ha acompañado durante años desde que la cantante residía en Barcelona.

Shakira dio a conocer que su modista se puso muy triste cuando se enteró que la cantante se iba de Barcelona, esto pensando que ya no podían trabajar juntas. Sin embargo, otro fue el camino y la decisión que tomó la colombiana.

La misma cantante fue la que dio a conocer que se llevará a ‘Bego’ a todos los lugares que visite mientras esté en Europa.

"Ahí está ‘Bego’, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa", dice Shakira en un audio que se conoció en Twitter.

¿Shakira confirmando que estará en el GP de Gran Bretaña? Oh, Lewis se va a poner muy contento. 🫣 pic.twitter.com/l23zkTYmv5 — WWSHAK (@WWSHAK) July 7, 2023

Shakira en París

En medio del acto de moda internacional que se está desarrollando en París, la cantante colombiana también ha sido vista conversando con otras artistas internacionales.

En dos desfiles compartió con la cantante Camila Cabello y también fue vista con Belcalis Marlenis Almánzar, más conocida como Cardi B.