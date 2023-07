Threads, la competencia de Twitter, también sedujo a los políticos colombianos

La nueva aplicación Threads continúa generando reacciones y descargas entre los internautas.

El aplicativo de Meta, empresa de Mark Zuckerberg, es la competencia directa de Twitter, de Elon Musk, por su interfaz y plataforma que les permite a los usuarios comentar y tener conversaciones por medio de ‘hilos’.

Políticos que llegaron a Threads

Los políticos colombianos no se quedaron atrás y muchos de ellos ya abrieron sus perfiles en Threads.

Uno de los primeros en aparecer en la red social fue el presidente Gustavo Petro, quien hasta el momento únicamente ha puesto un “hola”.

Otro político que también invitó a sus seguidores a unirse a Threads fue el candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Amaya: “¡Ya estamos en Threads! Todos invitados a conversar en esta nueva red. ¡Nos vemos allí!”.

El presidente del Icetex, Mauricio Toro, expresó de forma jocosa: “¡Holi! Por allá también se les atiende (igual que en todas las redes, menos onlyfans”.

La representante a la Cámara de Alianza Verde, Katherine Miranda, abrió su cuenta contando detalles personales de su vida.

“Soy aficionada al lego, puedo pasar días enteros sin comer ni dormir, solo armando mis legos. Mi película favorita es yo soy sam. Mido 1.70, peso 62k y calzo 39. No me gustan los jugos, solo tomo agua. A algunos los noto preocupados por mi vida sentimental. Les informo: ¡Estoy soltera y la calle está DURA!”, afirmó Miranda en Threads.

El exministro Alejandro Gaviria también hizo la misma dinámica: “Escribí alguna vez un artículo sobre la globalización del fútbol usando los álbumes de Panini. Me gusta la aerofotografía, he aprendido un poquito, pero aspiro a aprender de verdad. Algún día será. Me gustan los bonsai, pero no sé cuidarlos, se me marchitan. Sufro de insomnio. Despertarme antes de las 07:30 a.m. es para mí una tortura”.

La también representante de Alianza Verde, Catherine Juvinao, afirmó: “Threads, como el amor: aprovechemos mientras dura antes de que se llene de bodegas”.

La vicepresidenta Francia Márquez también llegó a la red social: “Hola a todas y todos, acá seguimos con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”.

El representante por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, afirmó: “¡Hola! ya estoy en Threads ¿Qué dicen si usamos esta red para escribir de libros, música y cultura?”.