¿Hace cuánto Shakira no lanzaba un álbum y cuáles son los éxitos más grandes de su carrera?

Shakira está de vuelta. La artista colombiana empezó a relanzar su carrera el año pasado luego de separarse de Gerard Piqué y desde ahí ha sido tendencia por su nueva faceta musical con canciones que detallan la historia de su mediática y tortuosa ruptura con el exfutbolista debido a la conocida infidelidad con Clara Chía.

Tras sacar siete canciones en ese último año, la barranquillera ahora dio un importantísimo anunció: el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, su nuevo álbum. El trabajo discográfica consta de 16 canciones de las cuales ocho serán nuevas -más un remix- y las otras siete son las que ha sacado recientemente.

¿Hace cuánto Shakira no lanzaba un álbum?

Las mujeres ya no lloran será el primer álbum que lance Shakira en siete años, pues el último fue El Dorado en 2017. Aunque, en 2019 lanzó un álbum en vivo de su gira de El Dorado llamado Shakira In Concert: El Dorado World Tour, que fue grabado con sus dos presentaciones en el reconocido estadio The Forum, en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

El Dorado tuvo una masiva popularidad por canciones como La Bicicleta, con Carlos Vives; Déja vu, con Prince Royce; Chantaje, con Maluma; Amarillo y Me Enamoré.

Los álbumes de Shakira

En total, Las mujeres ya no lloran será el disco número 12 de Shakira en toda su carrera. El primero fue Magia (1991), luego Peligro (1993), hasta que saltó al estrellato en 1995 con Pies descalzos y de ahí en adelante vinieron ¿Dónde están los ladrones? (1998), Servicio de lavandería (2001), Fijación oral vol. 1 (2005), Oral Fixation vol.2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010), Shakira (2014) y El Dorado (2017).

Además, Shakira ha sacado otros cinco álbumes de presentaciones en vivo como el MTV Unplugged (2000), En vivo y en privado (2004), Tour Fijación oral (2007), En vivo desde París (2011) y Shakira In Concert El Dorado World Tour (2019). También ha lanzado otros seis álbumes recopilatorios: The Remixes (1997), Colección de oro (2002), Grandes Éxitos (2002), Oral Fixation 1 & 2 (2006), She Wolf (2009) y La Magia y el Peligro de mis primeros éxitos (2017).

Los álbumes más exitosos en la carrera de Shakira

Shakira ha sido una de las cantantes más importantes del mundo en el siglo XXI, y las estadísticas así lo demuestran. De acuerdo a la revista especializada Billboard, la barranquillera ha puesto ocho álbumes dentro del top 10 de Top Latin Albums, y seis de ellos alcanzaron a ser el puesto número uno: ¿Dónde Están Los Ladrones?, Fijación Oral: Vol. 1, El Dorado, Grandes Éxitos, MTV Unplugged y Sale El Sol. ¿Las mujeres ya no lloran tendrá ese éxito también?