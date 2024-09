Desgarrador mensaje de Silvestre Dangond despidiendo a uno de sus hijos: “Es duro dejarte”

Durante las últimas semanas, Silvestre Dangond se ha convertido en tendencia a nivel nacional, teniendo en cuenta las múltiples noticias que han generado sobre su vida personal y su carrera musical, lo que ha hecho que el cantante de música vallenata sea el foco de todos los medios de comunicación enfocados en farándula.

En esta oportunidad, Silvestre Dangond es noticia por el desgarrador mensaje que dejó en su cuenta personal de Instagram, despidiendo a uno de sus hijos, quien confirmó que emprenderá una nueva aventura en el exterior, lo que hace que el cantante sienta un vacío dentro de su familia en Colombia.

Despedida de Silvestre Dangond de su hijo

El encargado de poner conmovedor al cantante de música vallenata es Luis José, el hijo mayor de Silvestre Dangond y que se aleja de su familia para iniciar la Universidad en Nuevo York (Pace University), lugar donde se trasladó la familia del guajiro, quien acompañó a su hijo a la mudanza en el país norteamericano.

“Hijo de mi amor, Luis José. Toda mi lucha para llegar a este punto es para que tú sigas luchando por tus ideales y deseos. Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron. No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto”, escribió Silvestre en la galería de todos que subió en su cuenta de Instagram.

En la actualidad, la publicación del reconocido cantante ya cuenta con más de 160.000 likes y un sinfín de comentarios, en lo que se destaca la respuesta de Luis José, quien también dejó un conmovedor mensaje a su padre, quien en la actualidad comienza a preparar lo que será su regreso con Juancho De la Espriella.

Respuesta de hijo de Silvestre Dangond a su padre

Por medio de un mensaje, Luis José le expresó todo el amor a sus padres, quienes se han encargado de apoyar todos los sueños de sus hijos, quienes se han convertido en la tendencia a nivel nacional.

“¡Te adoro! Gracias por tus palabras y por todo el esfuerzo que has hecho para yo poder estar aquí. ¡Volveré con toda! ¡Te amo!”, fueron las palabras del hijo mayor de Silvestre Dangond.