System of a Down vuelve a Colombia con su gira ‘Wake Up!’: Todo lo que debes saber

Después de una larga espera de casi 10 años, System of a Down vuelve a Colombia para ofrecer un concierto inolvidable.

La banda californiana, reconocida como una de las más influyentes en la escena del metal y rock alternativo, se presentará el próximo 24 de mayo en el Estadio El Campín de Bogotá como parte de su gira ‘Wake Up!’, que rinde homenaje al icónico verso de su éxito mundial Chop Suey!.



El grupo, conformado por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, regresa a Bogotá tras su primera presentación en octubre de 2015 en el Parque Deportivo 222. Esta vez, con un escenario más grande y prometedor, esperan conquistar nuevamente a sus fanáticos colombianos.

System Of A Down en Colombia: detalles del concierto

La venta de entradas estará a cargo de Tuboleta y arrancará el martes 17 de diciembre en diferentes etapas:

Preventa fans y Banco Falabella: del 17 de diciembre a las 10:00 a.m. al 19 de diciembre a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias. Se permitirá un máximo de 4 y 6 boletas por transacción, respectivamente.

Venta al público general: a partir del 19 de diciembre desde las 10:00 a.m., con un máximo de 4 boletas por transacción.

Los precios de las entradas varían entre $149.000 y $649.000, sin incluir el costo del servicio. El ingreso será permitido a menores de edad a partir de 14 años, aunque la localidad norte alta costado occidental estará restringida para este público.

Una cita imperdible para los amantes del rock

Con más de dos décadas de trayectoria y cinco álbumes icónicos, System of a Down ha dejado una huella indeleble en la música. Su regreso a Bogotá no solo promete un recorrido por éxitos como Toxicity y B.Y.O.B., sino que también se perfila como uno de los espectáculos más destacados de 2025.

Los fanáticos de la banda tienen una cita con el rock el 24 de mayo. ¿Estás listo para vivir esta experiencia única?