¿Alguna vez el planeta Tierra ha tenido temperaturas tan altas como en la actualidad?

No es un secreto que el cambio climático, producto del aumento en los gases de efecto invernadero, la industrialización y el mal manejo de los recursos naturales, ha generado que la temperatura de La Tierra aumente.

De hecho, en este año hemos leído diversas noticias sobre temperaturas récord en diferentes partes del mundo. Pero, ¿en realidad son temperaturas récord en toda la historia?, ¿Antes hubo algún momento en el que hiciera más calor?

La respuesta de un experto

Darrell Kaufman, profesor de Ciencias Medioambientales y de Tierra de la Universidad de Arizona del Norte, en un artículo en The Conversation que también publicó BBC Mundo, intentó responder los anteriores interrogantes.

“Como paleoclimatólogo que estudia las temperaturas del pasado, me estremezco ante la inexactitud de los titulares. Aunque podrían estar en lo cierto, no existen registros detallados de temperaturas que se remonten a 100.000 años atrás, por lo que no sabemos con certeza si estamos batiendo un récord”, afirmó Kaufman, quien dijo que sí se puede asegurar que lo más cálido de la Tierra es lo que vendrá.

Y es que no se ha podido medir la temperatura de 100.000 años para atrás. Se divide en ciclos, denominados interglaciares. El actual empezó aproximadamente 12.000 años atrás y, según Kaufman, en él la “temperatura global promediada a lo largo de varios siglos podría haber alcanzado su máximo hace unos 6.000 años, pero probablemente no superó el nivel de calentamiento global de 1℃, según el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)”.

“Si nos remontamos aún más atrás, al periodo interglaciar anterior, que alcanzó su punto álgido hace unos 125.000 años, sí encontramos indicios de temperaturas más cálidas. Las pruebas sugieren que la temperatura media a largo plazo probablemente no superó los 1,5℃ por encima de los niveles preindustriales. No mucho más que el nivel actual de calentamiento global”, profundizó el experto.

Evitar que aumenten las temperaturas

En la época moderna La Tierra ya alcanzó temperaturas 1°C por encima del nivel preindustrial y, si no se hace algo, esa medición podría llegar a 3°C al final del presente siglo.

En conclusión, aunque los investigadores utilizan los sedimentos de lagos y océanos para intentar definir la temperatura de años en los que no se tenían los implementos para medirla, siempre habrá aspectos que imposibiliten total precisión en los datos. Por lo tanto, es difícil definir cuál ha sido la época más cálida en la historia de este planeta, en el que hay que intentar evitar que se ponga más caluroso.