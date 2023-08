Niño asegura haber visto a Jesús mientras estuvo en coma: "sus ojos son lo más hermoso que he visto"

Son varios los casos que se han conocido sobre personas que han tenido experiencias sobrenaturales o conexiones espirituales, luego de atravesar por momentos críticos de salud y estar a punto de morir. Durante la historia, se han escuchado algunos testimonios de personas que han estado en coma y posteriormente han vuelto a la vida para contar anécdotas de lo vivido en dicho trance.

Algunos han asegurado haber visto el cielo, otros el paraíso, seres queridos, luces blancas entre otras situaciones; en medio de un estado profundo de inconsciencia.

Niño asegura haber visto a Jesucristo

El caso más reciente lo experimentó un niño de Brasil, quien contó su experiencia al despertar en la cama del hospital.

“Dios realmente me mostró y no es cómo se ve. Voy a la iglesia de Santa María y no es como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene pelo largo, tiene el cabello corto y sus ojos son la cosa más hermosa que he visto. Mamá si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos”.

Lea además: Conozca por qué él es el hombre con mayor coeficiente intelectual de la historia

Además de ello, el menor le dijo a su mamá: “Sus labios nunca se agrietaron, todo lo que sucedió fue perfecto. Sus labios eran perfectos. Él era perfecto completamente”.

Conmoción en las redes por testimonio de niño

Con seguridad y nostalgia, el menor brasileño mencionó: “Mamá, él me dijo que la razón por la que pasaste cuando eras pequeña es por la razón por lo que ahora eres y por eso eres tan buena en lo que haces hoy. Él dijo que tus hijos son como tú, por ti. Me dijo que van a crecer para ser como tú y que yo te voy a hacer sentir muy orgullosa”

Finalizando su testimonio, la madre del menor le recalcó que se siente orgullosa de él.

Las imágenes fueron compartidas por la cantante Daniela Galeano y el video ya cuenta con más de 512.000 likes y 8.000 comentarios.

Le puede interesar: Conmovedor video: abuelo le pidió a su nieta que le tatúe palabras de su esposa fallecida