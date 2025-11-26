Valentina Castro fue homenajeada en Tumaco tras brillar en Victoria’s Secret

Tras su aparición en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show, la joven modelo regresó a Tumaco, Colombia, donde fue recibida con una emotiva celebración.

Así fue el recibimiento de Valentina Castro en Colombia

Valentina Castro, modelo colombiana de 18 años, ha conquistado algunas de las pasarelas más importantes del mundo. En 2025 desfiló para prestigiosas firmas de lujo como Louis Vuitton, Gucci, Dior y Prada, consolidándose como una de las nuevas promesas del modelaje internacional.

Su regreso a Tumaco, Nariño, se convirtió en un verdadero homenaje. Familiares, amigos y habitantes del municipio la esperaron con carteles, globos rosados y muestras de cariño que reflejaron el orgullo que sienten por su trayectoria. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran el cálido recibimiento que recibió la joven modelo a su llegada.

Días antes, Valentina también había participado en el lanzamiento de la colaboración entre la marca Vélez y el cantante J Balvin, reafirmando su presencia en importantes eventos de la industria.

Reconocimiento institucional

En medio de su regreso, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le otorgó la Medalla Grado Comendador, uno de los reconocimientos más destacados a nivel regional.

Su camino, de las trenzas hechas en casa a modelar para Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Valentino y Balmain, entre otras marcas, y el Victoria Secret Fashion Week, demuestra el poder de una mujer negra que transforma imaginarios y abre posibilidades reales para quienes ven en ella un espejo de futuro, aseguró el gobernador.

Este homenaje destaca su aporte a la visibilidad del Pacífico nariñense y su papel como ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.