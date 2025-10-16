La emotiva reacción de la familia de Valentina Castro en su debut en Victoria’s Secret

La noche del 15 de octubre brilló con fuerza cuando se encendieron las luces del Victoria’s Secret 2025. Entre las protagonistas destacaron Karol G y Valentina Castro, quienes deslumbraron con su presencia sobre la pasarela.

Participación de Valentina Castro en Victoria’s Secret

Por primera vez en la historia del desfile, una colombiana hizo parte del icónico espectáculo de Victoria’s Secret. Se trata de Valentina Castro, una modelo de 22 años, originaria de Tumaco, Nariño, que ha logrado abrirse paso en la industria de la moda internacional.

Su participación no solo representa un logro histórico para Colombia, sino también un importante avance en la visibilidad y representación afrocolombiana en escenarios de talla mundial.

El ascenso de Valentina comenzó gracias al representante Sebastián Bedoya, de la agencia Nefer Models, quien impulsó su carrera. Su primer gran salto llegó cuando fue convocada para desfilar en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo: Louis Vuitton, en París. Desde entonces, su talento y carisma la han convertido en una de las nuevas promesas del modelaje latinoamericano.

La emotiva reacción de su familia al verla en Victoria’s Secret

El orgullo colombiano se hizo sentir en redes sociales, donde se viralizó un video que muestra la conmovedora reacción de la familia de Valentina al verla desfilar.

En las imágenes se observa a sus seres queridos reunidos en casa, rodeados de decoración festiva y atentos a cada segundo de la transmisión. Cuando la modelo apareció en escena, los gritos, aplausos y lágrimas de emoción llenaron el lugar.

“Orgullosos de la familia, del Pacífico y de Colombia”, fue uno de los mensajes que acompañó el video, que rápidamente se convirtió en un símbolo del orgullo nacional.