Karol G compartió inspirador mensaje tras su presentación en Victoria's Secret

La participación de la Bichota sorprendió a todos los asistentes y fanáticos del Victoria's Secret 2025.

Karol G en Victoria's Secret 2025

La paisa interpretó ‘Ivonny Bonita’ y luego ‘Latina Foreva’. Su presentación estuvo llena de energía, emoción y orgullo latino, compartiendo escenario con reconocidas supermodelos como Bella Hadid.

Al finalizar, Carolina deslumbró al desfilar con las emblemáticas alas de Victoria’s Secret, un gesto simbólico que reafirmó su poder y presencia como representante latina en uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. Miles de seguidores elogiaron la participación de Karol G, destacando cómo la artista continúa consolidándose como una de las mujeres latinas más influyentes y admiradas a nivel internacional.

Mensaje de Karol G tras su presentación en Victoria's Secret

A través de sus redes sociales, Carolina compartió un emotivo mensaje para todos sus seguidores.

“Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret. ¡Latina Foreva!”, comentó la paisa, dejando ver su orgullo y emoción por este logro.

Y es que no se puede pasar por alto que su participación estuvo llena de energía, carisma y mucho sabor latino. Además, es importante destacar la presencia de Valentina Castro, quien hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar en el icónico desfile de Victoria’s Secret. Sin dejar de lado a Daniela Álvarez, quien estuvo como invitada especial en el show.

De esta manera, ambas colombianas dejaron en alto el nombre del país y demostraron que el talento latino sigue brillando con fuerza en los escenarios internacionales.