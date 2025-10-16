CANAL RCN
Tendencias

Karol G compartió inspirador mensaje tras su presentación en Victoria's Secret

A través de redes sociales, la antioqueña envió un emocionante mensaje tras estar en Victoria's Secret en Nueva York.

Karol G
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
04:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La participación de la Bichota sorprendió a todos los asistentes y fanáticos del Victoria's Secret 2025.

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025
RELACIONADO

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

Karol G en Victoria's Secret 2025

La paisa interpretó ‘Ivonny Bonita’ y luego ‘Latina Foreva’. Su presentación estuvo llena de energía, emoción y orgullo latino, compartiendo escenario con reconocidas supermodelos como Bella Hadid.

Al finalizar, Carolina deslumbró al desfilar con las emblemáticas alas de Victoria’s Secret, un gesto simbólico que reafirmó su poder y presencia como representante latina en uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar. Miles de seguidores elogiaron la participación de Karol G, destacando cómo la artista continúa consolidándose como una de las mujeres latinas más influyentes y admiradas a nivel internacional.

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret
RELACIONADO

Karol G muestra la preparación previa a su presentación en el Fashion show de Victoria´s Secret

Mensaje de Karol G tras su presentación en Victoria's Secret

A través de sus redes sociales, Carolina compartió un emotivo mensaje para todos sus seguidores.

“Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret. ¡Latina Foreva!”, comentó la paisa, dejando ver su orgullo y emoción por este logro.

Y es que no se puede pasar por alto que su participación estuvo llena de energía, carisma y mucho sabor latino. Además, es importante destacar la presencia de Valentina Castro, quien hizo historia al convertirse en la primera modelo colombiana en participar en el icónico desfile de Victoria’s Secret. Sin dejar de lado a Daniela Álvarez, quien estuvo como invitada especial en el show.

De esta manera, ambas colombianas dejaron en alto el nombre del país y demostraron que el talento latino sigue brillando con fuerza en los escenarios internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Andrea Valdiri

Millonaria multa que deberá pagar Andrea Valdiri o Yina Calderón si no asisten a pelea de Stream Fighters

Artistas

La emotiva reacción de la familia de Valentina Castro en su debut en Victoria’s Secret

Karol G

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Estas son las ciudades que tendrán ley seca por las elecciones juveniles del 19 de octubre

Las administraciones municipales son las encargadas de aplicar la restricción para los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Ecuador

Asesinan a tiros a un juez en medio de la ola de violencia en Ecuador

El alto funcionario de la justicia ecuatoriano fue asesinado en la provincia de Manabí.

Atlético Nacional

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT

Davivienda

Remates en Davivienda: casas y apartamentos desde $69 millones en toda Colombia

Enfermedades

Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia