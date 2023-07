Valeria Duque se destapó y habló de su supuesta relación con Rauw Alejandro

Siguen conociéndose nuevos detalles sobre la controversia entre los artistas Rauw Alejandro y Rosalía, quienes recientemente confirmaron su separación, y es que surgió una versión de que el reguetonero le habría sido infiel a la ‘Motomami’ con una modelo colombiana llamada Valeria Duque.

Rauw Alejandro habla sobre su relación con Rosalía

El primero en romper el silencio fue Rauw Alejandro, quien confesó nunca haber imaginado tener que “dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado”. Confirmó que Rosalía y él terminaron con su compromiso, sin embargo, desmintió la versión que circula en redes sociales.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aclaró el cantante.

Así las cosas, aunque no la mencionó en su comunicado, dijo que no se ha involucrado con Valeria Duque: “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas”.

Por lo que comentó que no podía quedarse callado y seguir viendo “como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

No obstante, seguidores suyos y de Rosalía aseguran que dicho rompimiento no es de “hace meses”, como asegura Rauw Alejandro.

Valeria Duque rompió el silencio: habló sobre los rumores que la vinculan con Rauw Alejandro

Según las versiones conocidas, la colombiana Valeria Duque sería la tercera en discordia de la relación de los artistas, por lo que ha sido fuertemente criticada en redes sociales. Debido a los miles de comentarios, decidió dar su versión de los hechos.

Considero que el silencio también es una respuesta y la más sabia ante ofensas y acusaciones injustas y falsas

Sobre su supuesta relación con Rauw Alejandro, manifestó que es mentira: “Nunca estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas”.

También hizo un llamado a quienes la relacionan en este rumor donde sumaron su nombre a la causa del rompimiento entre Rauw Alejandro y Rosalía; pidió no creer todo lo que se publica en redes sociales y ser “más conscientes al momento de publicar información que pueda afectar la vida de personas de manera injusta”.

La respuesta de Valeria Duque por rumor con Rauw Alejandro