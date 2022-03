‘No se habla de Bruno’ puso a cantar en los Óscar: así fue la presentación de los colombianos

Por primera vez tres colombianos estuvieron en el escenario de los Premios Óscar. La cuota tricolor en la edición 94 de la gala corrió por cuenta de Sebastián Yatra, quien interpretó ‘Dos oruguitas’, escrita por Lin-Manuel Miranda para ‘Encanto’, y Carolina Gaitán y Mauricio Castillo, quienes dieron voz a Pepa y Félix, y entonaron el exitoso tema ‘No se habla de Bruno’.

La presentación de los artistas fue aclamada durante la gala, donde la película ‘Encanto’ se llevó una estatuilla en la categoría de mejor película animada. Carolina y Mauricio cantaron 'No se habla de Bruno' junto a Becky G, Megan Thee Stallion y Luis Fonsi.

El reparto de #Encanto interpreta por primera vez en directo 'No se habla de Bruno' (We Don't Talk About Bruno). Con Becky G, Megan Thee Stallion y Luis Fonsi. 🌺💖 #Oscars pic.twitter.com/bMsquPZfQm