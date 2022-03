‘Dos oruguitas’ llegó al corazón: así fue la presentación de Sebastián Yatra en los Óscar

‘Encanto’, la primera película de Disney inspirada en Colombia ganó a mejor película de animación. La edición 94 de la gala se lleva a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En contexto: ¡Ganó! ‘Encanto’ se llevó el Óscar en la categoría a mejor película de animación

Así fue la presentación de Sebastián Yatra en los Premios Óscar 2022:

La película, desde su estreno el 24 de diciembre de 2021, fue exitosa en las salas de cine tanto de Colombia como de otros países. Tuvo un gran éxito taquillero por su trama, detalles animados y sonoros, que la hicieron atractiva en los teatros. Además, fue bien recibida por los colombianos que se identificaron con la familia Madrigal.

'Encanto' es la primera película de Disney inspirada en las costumbres colombianas. La cinta resaltó la biodiversidad y gastronomía del país. Se trata de una historia mágica que muestra la vida de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casa mágica en las montañas de Colombia, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. Muchos calificaron la cinta como acertada, mientras que otros consideraron que faltó más hitos colombianos.

La producción recibió la gran noticia de su nominación al Óscar el pasado 8 de febrero. ‘Encanto’ disputaba tres categorías de los Premios Óscar 2022: mejor película de animación, mejor canción original y mejor banda sonora.

Este 27 de marzo fue galardonada en la categoría a mejor película de animación durante la gala 94 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos. En esta categoría competía contra cuatro cotizados rivales 'Flee', 'Luca', 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Raya y el último dragón'.

