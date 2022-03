“Siento una responsabilidad con nuestro país”: Yatra sobre su presentación en los Óscar

Este domingo 27 de marzo se llevarán a cabo los Premios Óscar y por primera vez un cantante colombiano se presentará en la gala más importante del cine. Se trata de Sebastián Yatra quien está nominado por mejor canción original por ‘Dos Oruguitas’, tema de la película ‘Encanto’ de Disney.

Yatra, en diálogo con Noticias RCN, aseguró que sigue sin creer su nominación a los galardones de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Vea también: Estas son las películas con las que competirá 'Encanto' por la estatuilla de los Premios Óscar

“Siento nervios, ilusión, alegría, agradecimiento, ganas de preparar todo y estar perfecto (…) dar lo mejor ahí. Siento una responsabilidad con el país de seguir poniendo en alto nuestra bandera como lo ha puesto la película ‘Encanto’”, afirmó.

El artista paisa además reveló qué significó estar en esta película de Disney que representa a la cultura colombiana.

"Me imaginaba hacer un papel doblando pero nunca me imaginé que me fueran a llamar para cantar la canción principal de la película y además Disney se ha encargado a lo largo de los años de escribir y sacar adelante canciones icónicas".

Lea además: ¡Locura total! Así reaccionó Yatra por la nominación de ‘Dos Oruguitas’ a los Premios Óscar

También aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes creativos, musicales y artísticos que están empezando su carrera. Afirmó que "la magia de su arte la van a encontrar a medida que van quitando capas, no sumando capas" y que entre más se acercan "a su esencia, a su corazón van a lograr lo que sea que proyecten en la vida".

Y ya que Colombia está en medio de un proceso electoral para elegir al próximo presidente, le dijo a Noticias RCN qué es lo que espera de la persona que gobernará al país por cuatro años.

Le puede interesar: ¡Orgullo colombiano! ‘Dos Oruguitas’, interpretada por Yatra, nominada a los Premios Oscar.

"Espero que tenga los mejores intereses de nuestro país en su corazón, que sea una persona con carácter para sacar adelante las cosas que sueña para el país, que nos una, que nos ayude a unirnos y bajarle a lo polarizado que está en país. Pido eso del próximo presidente".