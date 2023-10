Karol G, tras consagrarse en los Billboard: "¡Qué chimba, no se les olvide que mañana será bonito"

Karol G es una de las artistas más relevantes del momento a nivel mundial. Con 'TQG', su colaboración con Shakira, la artista antioqueña llegó lugares del planeta hasta ahora desconocidos para ella. El jueves pasado, fue galardonada en cinco categorías de los Premios Billboard de la Música Latina.

Esta noticia llega en un momento admirable en su carrera musical. Carolina Giraldo Navarro acaba de terminar una extraordinaria gira en Estados Unidos, país donde ofreció 15 conciertos, agotando boleterías en estadios como el Allegiant Stadium, Levi's Stadium, Soldier Field, Rose Bowl y MetLife. La 'Bichota' estuvo acompañada de Agudelo888, Young Miko y Bad Gyal en este tour, el cual bautizó 'Mañana Será Bonito', por su reconocido álbum.

Esta recopilación de canciones como 'Provenza', 'Punto G' y 'El Makinón' se llevaron los premios en la categoría de Top Latin Álbum del año y Álbum de Ritmo Latino del año. La artista paisa, de 32 años, también ganó: Artista Hot Latin Songs del año, femenina y Mejor Artista Latina del año, femenina.

Hubo un momento emotivo, pues en esta ceremonia reconocieron la labor humanitaria de Karol G y le concedieron el premio Spirit of Hope de Billboard por su trabajo filantrópico apoyando a las mujeres a través de su Fundación Con Cora.

¿Qué dijo Karol G cuando ganó Top Latin Álbum del 2023 en los Billboard?

"Uf, que chimba un verso de Maldy. Estoy listísima para que hagamos un show y cantemos todas las canciones con este público hoy (jueves). Estoy superfeliz, estoy muy emocionada. Yo creo que con los premios, hoy, si lo recibo me emociono mucho; si no lo recibo conozco maestros de la música que no tienen premios, son igual o más grande de legendarios. Este es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan. ¡Qué chimba! Los amo mucho, a todos gracias, a todos los productores, compositores, a mi equipo, que hacen parte de este trabajo tan especial. ¡No se les olvide que mañana será más bonito!", fueron las palabras de la colombiana.

El video viral de Karol G en los Premios Billboard de la Música Latina