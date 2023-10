Shakira y Karol G la siguen 'rompiendo': son las latinas con más nominaciones en los MTV EMAs

Este jueves 5 de octubre le llegaron buenas noticias a Shakira y Karol G provenientes de Europa. Las artistas colombianas se convirtieron en las latinas con el mayor número de nominaciones a los MTV EMAs 2023. Su sencillo 'TQG', que está cerca de llegar a las 800 millones de visualizaciones en YouTube, les permitió recibir un reconocimiento por parte de la industria musical europea.

El próximo 5 de noviembre, se llevará a cabo la importante gala de los MTV Europe Music Awards en París, Francia. Shakira y Karol G están teniendo un 2023 digno de enmarcar. La barranquillera, de 46 años, resurgió musicalmente después de su ruptura con Gerard Piqué. Este año, no ha fallado y todos sus lanzamientos ('Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'Acróstico', 'TQG', 'Copa Vacía' y más recientemente, 'El Jefe') han sido éxitos mundiales.

Por su parte, Karol G llegó a un nivel de fama internacional anonadante. Hace poco, la antioqueña terminó una impresionante gira de 15 conciertos en Estados Unidos, en los cuales tuvo a Agudelo888, Young Miko y Bad Gyal como teloneros. Llenó emblemáticos estadios como el Allegiant Stadium, Levi's Stadium, Soldier Field, Rose Bowl y MetLife. La 'Bichota' anunció que 'Mañana será más bonito' llegará a Latinoamérica y ya concretó conciertos en territorio nacional (Medellín y Bogotá).

Cabe resaltar que Shakira y Karol G también recibieron siete nominaciones (cada una) en los Latin Grammys Awards, por lo cual se espera que a final de año tengan varios trofeos en sus vitrinas. La atlanticense buscará su tercer MTV EMAs, recordemos que antes de este anuncio tenía 18 postulaciones y dos consagraciones: Mejor artista femenina (2005) y Free Your Mind (2010), un premio que recibió "por su continua dedicación para mejorar el acceso a la educación para todos los niños de todo el mundo".

Nominaciones de Shakira y Karol G en los MTV EMAs 2023

Mejor Artista Latino: Anitta, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Rosalía y Shakira.

Mejor colaboración: Central Cee x Dave – Sprinter; David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me; Karol G, Shakira – TQG; Metro Boomin with The Weeknd and 21 Savage – Creepin’; PinkPantheress, Ice Spice – Boy’s a Liar Pt. 2 y Rema with Selena Gomez – Calm Down.

¿Cuántos MTV Europe Music Awards ha ganado Karol G?

Al igual que Shakira, la paisa ha tenido dos festejos en esta importante gala. En 2020, ganó 'Mejor Colaboración' por 'Tusa', un tema que elaboró con Nicki Minaj; y 'Mejor Artista Latino'.