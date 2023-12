Yailin habló sobre la foto viral en la que aparece golpeada: defendió a Tekasi 6ix9ine

La exnovia de Anuel AA, la cantante Yailin La Más Viral, a menudo es motivo de polémica por sus contundentes declaraciones y sus relaciones amorosas. La intérprete actualmente sostiene un noviazgo con el rapero Tekashi 6ix9ine, quien recientemente fue arrestado por haber agredido a productores del equipo de trabajo de su novia por un presunto ataque de celos.

En esta ocasión, Yailin ha decidido dar la cara después de que una foto de su rostro aparentemente golpeado se haya filtrado en las redes sociales. La imagen ha generado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores y usuarios de Internet y la principal sospecha es que Tekashi fue el autor de esta agresión.

¿Por qué Yailin apareció con el rostro golpeado?

Mediante una transmisión en vivo en Instagram, la cantante dominicana aseguró que los golpes de la foto filtrada corresponden a un accidente de tránsito que tuvo junto a su novio, Tekashi 6ix9ine. Según Yailin, ellos salieron de una discoteca cuando ocurrió el incidente, pero decidieron mantenerlo en privado para no preocupar a nadie.

"Tuve un accidente con Dani [nombre real de 6ix9ine], salimos de discoteca, pero como eso no pasó a la luz y todo fue algo chilling para no preocupar yo no dije nada. Esa foto la tenía la persona con la que yo no quería trabajar. Esa persona le ha escrito a todo el mundo diciendo que se le debe. A esa persona se le debe 1.700 dólares", afirmó la intérprete.

No obstante, Yailin ha señalado que la foto fue filtrada por una persona con la que había trabajado anteriormente, y que esta persona ha estado enviando mensajes a otras personas diciendo que le deben 1.700 dólares. La cantante dejó claro que esta persona ha intentado vengarse de ella por negarse a volver a trabajar juntas y supuestamente deberle dinero. Adicionalmente, durante la transmisión reprodujo un audio en con el que evidenciaría el conflicto que ha tenido con esta persona debido al trabajo.

Las razones por las que se filtró la foto, según Yailin

Según las declaraciones de Yailin, se le pagó a esta persona, pero ella simplemente no desea trabajar con ella nuevamente. La cantante ha afirmado que esta filtración de la foto fue un intento de hacerle daño, pero ella ha decidido decir la verdad y aclarar que el rostro golpeado se debe al accidente de tránsito que sufrió. Además, ha dejado claro que no tiene intenciones de dar más explicaciones al respecto.

Por el momento, no se han conocido más declaraciones ni versiones tanto por parte de la persona que habría filtrado la imagen como por parte de Tekasji 6ix9ine. Los fanáticos de Yailin se han mostrado preocupados por los golpes, pero ella aclara que no fue nada grave.