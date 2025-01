¿Es justo que Epa Colombia vaya a la cárcel? Westcol defendió a la influencer asegurando que no merece ir a prisión

El proceso judicial contra Daneidy Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores y figuras públicas.

La empresaria cumplirá la condena de cinco años y dos meses que le fue impuesta tras su participación en los disturbios ocurridos en noviembre de 2019 en una estación del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá. Mientras tanto, diversas personalidades del mundo digital, como el streamer paisa Westcol, han mostrado su apoyo a la influencer, lo que ha generado un debate en redes sociales.

El apoyo de Westcol a Epa Colombia: ¿Es justa su sentencia?

En un reciente mensaje publicado en sus redes, Westcol no dudó en manifestar su apoyo a Epa Colombia, a pesar de las disputas previas entre ambos. Durante una de sus transmisiones en vivo, el joven influencer expresó que, aunque Epa Colombia le había hecho daño en el pasado y hasta le debía dinero, consideraba injusto que ella estuviera en prisión. “Independientemente de toda la mi… que me ha tirado esa vieja, que hasta plata me debe, se los digo que ella no merece estar en prisión”, afirmó Westcol, provocando la reacción de sus seguidores.

El streamer paisa destacó que Barrera Rojas ya había pagado por sus errores pasados al enfrentar sanciones como multas y un proceso de perdón público. Según él, Epa Colombia ha cambiado y no merece pasar los próximos años en prisión, sobre todo cuando se comparan su condena con las penas más livianas que reciben otras personas por delitos más graves. Westcol subrayó que si el país fuera tan estricto en todas las condenas, habría más justicia. "La gente que ha cometido crímenes mucho peores, como asesinar a otros, reciben penas mucho más cortas”, comentó.

Opiniones divididas en redes sociales

Luego de las declaraciones de Westcol sobre la condena de Epa Colombia, muchos usuarios apoyaron sus argumentos dando a entender que estaban de acuerdo con que 'Epa' no debía ir a la cárcel.

Otras opiniones hablaban sobre que consideraban que 'Epa' si debía pagar pero teniendo en cuenta que era madre de una bebé, pensaban que debía tener casa por cárcel.

A pesar de las diferentes perspectivas que hay en redes, las autoridades han hablado dejando claro que Epa Colombia tendrá que pagar su sentencia y no tendrá derecho a casa por cárcel. De hecho, hasta hace poco se confirmó que la influencer irá a la cárcel en Bogotá el Buen Pastor.