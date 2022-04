¡Desgarrador! Reconocido influenciador denunció haber sido robado y violado

La inseguridad en redes sociales y en el país en general, no discrimina de género ni de orientación sexual. El lunes, el influenciador colombiano conocido en redes sociales bajo el nombre de Wiley Glow, publicó un video en Instagram en el que denunció haber sido robado y violado por otro hombre.

El creador de contenidos confesó que conoció a un sujeto que se hacía llamar Kevin Sebastián Falaez a través de una aplicación de citas, se quedaron de ver en el apartamento de Glow y cuando llegó el otro hombre, lo siguiente que recuerda es haberse despertado con una terrible escena alrededor.

"Estaba totalmente desnudo en mi cama, cuando volteo al escritorio hay unas toallas llenas de sangre y comienzo a llamar a esta persona, pero no estaba. Me sentía desorientado", describió el influenciador en el video, añadiendo que "vació mis cuentas bancarias" y que le había hurtado los objetos de valor.

Wiley Glow aseguró que lo hecho por el sujeto fue digno de un profesional en este tipo de crímenes atroces y alertó a la ciudadanía para que tengan cuidad y también le hizo un llamado a los hombres para que no callen cuando sufren esta situación, pues por temor a ser juzgados deciden callar.

"Esto que me hizo debe ser su trabajo del día a día, seguramente con alguna banda donde todos se dedican a esto y la mayoría de las personas, en especial los hombres, callan", dijo.

Glow, quien también es empresario experto en mercadeo, confirmó que ya denunció el hecho ante las autoridades aunque tuvo miedo de ser discriminado por su orientación sexual y que por ende, su caso no fuera atendido. Por eso, decidió salir en redes sociales y hacer público el terrible crimen del que fue víctima.

"Me costó contarlo, pero aquí estoy, no lo voy a callar y menos con un sistema que no hace nada de mayor fuerza para solucionar, donde incluso está presente la homofobia (Lo viví). Tal vez es más fuerte el ruido que se pueda hacer en redes sociales para encontrar una solución o al menos advertir al mundo de que esto está pasando", concluyó.

Vea la denuncia completa de Wiley Glow