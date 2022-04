La razón por la que estarían prohibidas las banderas LGBTI durante el Mundial Catar 2022

Las banderas de la comunidad LGBTI, estarían prohibidas en los escenarios deportivos del Mundial Qatar 2022, que se celebrará desde el 21 de noviembre, hasta el 18 de diciembre. Abdulaziz Abdullah Al Ansari, mayor general de la Policía y director del Departamento de Cooperación Internacional del país anunció que las parejas LGBTI, serán bienvenidas al evento, pese a que las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo consideradas un delito en Qatar. Sin embargo, el funcionario afirmó que las banderas de arcoíris, representativas de la comunidad, no serán aceptadas en los estadios de la nación.

Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo, indicó Al Ansari

Aseguró que la intención de esta prohibición es proteger a los aficionados de otras personas que puedan agredirlos. "Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente." Y le diré: "Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento", dijo el funcionario durante su intervención. Además, Al Ansari argumentó que las personas que acuden a los estadios van a ver un partido, no a manifestarse, ni a cometer actos políticos.

Ver el partido. Eso es bueno. Pero no venir realmente a insultar a toda la sociedad por esto, subrayó

Esta no es la única prohibición que enfrentarán las parejas del mismo sexo para poder asistir a los eventos futbolísticos. Además, las demostraciones públicas de afecto están prohibidas entre las parejas de la comunidad LGBTI, así lo afirmó en entrevista a CNN, Nasser Al-Khater, presidente del Comité Organizador del Mundial.

"Qatar y la región son mucho más modestos, y Qatar y la región son mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos que respeten. Estamos seguros de que los fanáticos lo respetarán... Respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra", señaló.