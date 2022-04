Así suena Marte: la Nasa revela los sonidos captados por el rover Perseverance

El primer análisis de la acústica de Marte, publicado en la revista Nature, y grabado por el vehículo de exploración espacial rover Perseverance Mars, revela que el silencio predomina en el planeta rojo. El equipo internacional de científicos de la Nasa informó la rapidez con la que viaja el sonido a través de la atmosfera del planeta rojo, “extremadamente delgada, y en su mayoría de dióxido de carbono”.

Listen to the muffled hums as I work on Mars. Scientists used my recordings to study how fast sound travels through the thin, mostly CO2 Martian atmosphere, and confirmed that the speed of sound is slower on the Red Planet than on Earth. https://t.co/q3SwJwRjcr pic.twitter.com/NyHjVj9FAh