VIDEO VIRAL | Will Smith y Antonio Banderas bailan al son de Carlos Vives y ‘La Gota Fría'

En una noche llena de sorpresas y emociones, Carlos Vives, el reconocido cantante colombiano, hizo vibrar el escenario durante la decimoquinta edición de la gala benéfica de la Fundación Starlite 2024, celebrada en Marbella, España.

El momento más destacado llegó cuando Vives interpretó el reconocido tema vallenato "La Gota Fría" junto a Los Alpresa, atrayendo la atención del actor español Antonio Banderas y del estadounidense Will Smith, quienes estaban presentes y no dudaron en unirse a la interpretación.

El evento en el que Carlos Vives llamó la atención de varias celebridades.

La canción, compuesta por el juglar Emiliano Zuleta Baquero, ha dejado una profunda huella en la cultura popular colombiana. En esta ocasión, se escuchó en un evento inesperado y vibrante en España, donde las estrellas internacionales se unieron al talento musical del samario Carlos Vives.

La gala benéfica contó con la presencia de diversas personalidades del mundo del entretenimiento, entre ellas el actor español Antonio Banderas, quien fungió como anfitrión, y el actor estadounidense Will Smith.

Carlos Vives, quien recibió uno de los Premios Solidarios Gala Starlite 2024 entregado por el propio Will Smith, se mostró emocionado durante la ceremonia. "No puedo creer que sea Will Smith el que me entrega el premio hoy".

Carlos Vives puso a bailar a Will Smith y a Antonio Banderas

La sorpresa de la noche llegó cuando Carlos Vives interpretó "La Gota Fría" en una versión flamenca junto a Los Alpresa. Durante su actuación, Vives se acercó a la mesa de Will Smith y Antonio Banderas, quienes no pudieron resistirse a unirse a la interpretación.

Levantándose, aplaudiendo y cantando el icónico coro "me lleva él o me lo llevo yo... pa' que se acabe la vaina", ambos actores demostraron su entusiasmo por la música colombiana.

El momento musical quedó registrado en un video compartido por Carlos Vives en su cuenta de Instagram. "Nos invitaron a la gala de la Fundación Starlite en Marbella y terminamos cantando una versión flamenca de La Gota Fría junto a Los Alpresa. Qué alegría ver como la música, que es lenguaje universal, nos hace bailar a todos... Will, Antonio, ¡Los quiero! ", escribió el artista al lado del video, el cual rápidamente se viralizó.