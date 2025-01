¿Yina Calderón tendrá un amorío en La Casa de los Famosos? Su respuesta fue contundente

Yina Calderón, la reconocida influencer, fue confirmada el miércoles 15 de enero como nueva integrante de La Casa de Los Famosos 2025, que iniciará a presentarse desde el 26 de enero a las 8:30 de la noche.

"Estamos felices de contarles que Yina Calderón se suma a los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos Colombia. ¿Qué tal esta revelación?", escribió el Canal RCN en su cuenta de Instagram tras el anuncio.

Y este 17 de enero Yina Calderón estuvo presente en Buen Día Colombia y no solo participó en juegos divertidos como tender la cama, sino que reveló si cree que podría tener un amorío dentro de 'la casa más famosa de Colombia'.

¿Se enamorará Yina Calderón en La Casa de Los Famosos 2025?

El equipo de Buen Día Colombia le preguntó a Yina Calderón acerca de cómo será su actitud en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y ella respondió que será muy estratégica porque su objetivo es ser la ganadora.

En consecuencia, cree que no puede llegar a tener una amistad real con ninguno de los otros participantes por el clima de 'competencia'. Sin embargo, aclaró que eso no significa que vaya a tener conflictos con todos.

Por otra parte, a Yina Calderón le preguntaron por una posibilidad de enamorarse en La Casa de los Famosos 2025 y respondió que considera que no hay ninguna posibilidad.

"Yo no soy coqueta, no me gusta cualquier tipo de hombre y la verdad soy demasiado exigente", aseguró la creadora de contenido digital.

"Entonces también me gustan los hombres que son exigentes, que no lo coquetean a cualquiera y creo que mi prototipo no está en esta casa", concluyó.

¿Por qué Yina Calderón había negado que entraría a La Casa de los Famosos 2025?

Yina Calderón explicó que no pudo reconocer que estaría en 'la casa más famosa de Colombia' porque en el contrato que firmó había unas cláusulas que se lo impedían.

"Son cláusulas normales que hay en cualquier reality, entonces me tocó quedarme con el 'pico' callado", aseguró en sus historias de Instagram.