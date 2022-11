Ciudadano agredido en el aeropuerto interpondrá denuncia por racismo en contra del funcionario

Poco a poco se van conociendo más detalles de la agresión de un funcionario de Migración Colombia a un pasajero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, según el funcionario, las fallas en las máquinas de biometría originaron que Juan Ramón Camarillo en repetidas oportunidades lo insultara lo que habría originado su reacción, la cual calificó de "desafortunada" por lo que pidió excusas.

En diálogo con Noticias RCN, Camarillo, quien reside en Brasil y regresó al país después de un año, aseguró que interpondrá acciones legales en contra del funcionario que lo agredió.

“Por racismo, lesiones personales y pérdida patrimonial por el daño que causó”, afirmó la víctima de la agresión.

Además, en redes sociales también se pronunció e hizo un llamado a las autoridades para que este tipo de situaciones no se repitan.

"Tengo 32 años, de los cuales he estudiado 30. Pensé que me volvería famoso por ser un buen ingeniero, pero resulta que me vuelvo famoso por un cavernícola de @MigracionCol que me agredió. Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor", dijo Camarillo a través de su cuenta de Twitter.

También expresó que espera que las autoridades competentes se encarguen de este caso para que no se repita. Caramillo afirmó que desde Migración Colombia estuvieron dispuestos a prestarle atención y lo orientaron para que pusiera la queja.

Por su parte, Migración Colombia ofreció disculpas al pasajero al tiempo que anunció que ya iniciaron las investigaciones del caso.

"Estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en migración porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos de la ciudadanía"

La Procuraduría anunció que abrirá una investigación disciplinaria contra el funcionario Jaime Alonso Sánchez y pidió el levantamiento del fuero sindical por lo que en próximas horas sería suspendido del cargo.