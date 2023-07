Sigue el rifirrafe entre Petro y Claudia López por el avance en la línea del metro de Bogotá

Sigue la controversia entre el Gobierno Nacional y Distrital por el diseño de la primera línea del metro para Bogotá. Por un lado, el presidente Gustavo Petro insiste en que hay un acuerdo y estudio de un tramo subterráneo hasta la calle 100, mientras que la alcaldesa de la capital, Claudia López aseguró que el mandatario jamás le pidió frenar la construcción del metro.

Con respecto a este tema, el gerente de la empresa Metro dice que las obras avanzan de acuerdo con el cronograma para que este sistema de transporte inicie operaciones en el 2028 y sostuvo que algún cambio en los diseños retrasaría los tiempos de entrega.

Gustavo Petro frente al metro de Bogotá

“Se acordó trabajar una fase de la primera línea elevada entre el patio taller y la carrera 50 y a partir de allí una fase subterránea hasta la calle 100 en el norte que sería licitada por la nación y que ya tiene estudios de detalle. Se pidió concepto a la sociedad colombiana de ingenieros que está en curso. Nos encontramos que incumplieron este acuerdo con la nación", escribió el mandatario.

Lea además: Metro de Bogotá y la nueva disputa entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López

Alcaldesa se pronunció frente la primera línea del metro

Claudia López, alcaldesa de Bogotá se refirió frente a este tema, a través de Twitter.

“Presidente el Ministerio de Transporte contrató la semana a pasada, el 19 de Julio, el análisis de viabilidad de esa alternativa que usted propone. Estamos a la espera de que nos informen los resultados. Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el Metro y su contrato. Por eso la obra avanza y los estudios que ustedes se comprometieron a hacer comienzan. Eso en relación con lo acordado en la mesa técnica. Y en relación con la mesa jurídica dado que sus conceptos dicen que es viable cambiar el contrato y los nuestros dicen que no, se acordó que cuando los estudios de Ministerio de Transporte y SCI tengan una alternativa viable conforme a los requisitos de Ley y a la relación beneficio costo, la misma se consultará jurídicamente con el Consejo de Estado. Ese es el estado de lo acordado en las mesas de trabajo, una vez se retomaron desde febrero, cuando en el viaje a Guaviare de Asocapitales usted nos aclaró que no estaba pidiendo parar el contrato de la primera línea del Metro ni amenazando a Bogotá con quitarle los recursos de la segunda línea a Suba y Engativa”, mencionó López.

Presidente el @MinTransporteCo contrató la semana a pasada, el 19 de Julio, el análisis de viabilidad de esa alternativa que usted propone. Estamos a la espera de que nos informen los resultados.

Usted nunca me ha pedido ni yo aceptaría parar el Metro y su contrato. Por eso la… https://t.co/gjOCEJqSbr — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 27, 2023

Le puede interesar: Alianza Verde sin candidato a la Alcaldía de Bogotá: niegan tutela a Luis Carlos Leal