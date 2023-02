Las obras que se verían afectadas por ‘pelea’ del metro de Bogotá

Un debate bastante importante es el que se tiene actualmente entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional por el metro de la capital colombiana. Según el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el gobierno de Gustavo Petro no apoyará económicamente proyectos con los que no estén de acuerdo.

Tal y como señaló la semana pasada el miembro del gabinete, el Gobierno Nacional financia grandes obras en la capital colombiana y si no se tienen en cuenta las recomendaciones que exponen, frenarán otros proyectos en la ciudad.

Respecto a las obras que se frenarían debido a la ‘pelea’ que mantienen los gobiernos de la capital y el país, La República elaboró un informe de las necesidades económicas que tiene la ciudad y el riesgo que se corre ante la disputa.

En primer lugar aparece la segunda línea del Metro, una construcción subterránea de 15,5 kilómetros de extensión que tiene un valor estimado de 34,9 billones de pesos. Del costo final, la Nación asumiría el total del 70%, es decir, $24,4 billones, el porcentaje restante estaría a cargo del Distrito.

Otra de las obras importantes que correría el riesgo de verse frenada es la de la Avenida Calle 13 – Fontibón, la cual pretende una ampliación de la vía y tendría un valor cercano a los cuatro billones de pesos.

Regiotram del Norte es uno de los proyectos con más valor económico y social que se tiene planeado para la capital colombiana. En él se tendría un tren que conectaría a Bogotá con Zipaquirá, un municipio cercano, y el cual beneficiaría a un millón de usuarios. Su costo es cercano a los $29 billones.

La Avenida Longitudinal Occidental (ALO) también aparece entre los proyectos más importantes que sufrirían esta disputa. Esta obra pretende conectar las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón y tiene un costo de 1,12 billones de pesos.

Finalmente, aparecen las obras de Acceso Norte, la cual contempla una ampliación en la Autopista Norte y la Carrera Séptima. Allí se tiene proyectada una inversión de 1,8 billones de pesos.

Tras sus polémicas declaraciones, Guillermo Reyes habló con Noticias RCN y aseguró que no se tratan de chantajes, sino más bien que la Alcaldía de Bogotá entienda que hay que llegar a un acuerdo: "Lo que no entienden los bogotanos es que aquí no hay ningún chantaje y no hay un capricho de un presidente de la República. Acá hay un presidente de la República y un Gobierno responsable que consideran que hay un desastre urbanístico por venir hacia el futuro de Bogotá si permitimos que el metro sea elevado en la Caracas hasta la 50 con Primera de Mayo".