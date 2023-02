Pedaleando por los bogotanos: paso a paso, el avance en las obras del Metro de Bogotá

La discusión sobre el Metro de Bogotá continúa y es cada vez más la incertidumbre acerca de lo que sucederá con el proyecto que tanto anhelan los capitalinos y los avances que se adelantan para que la obra sea una realidad. Esta semana el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que de no aceptar la propuesta del metro subterráneo, el Gobierno Nacional, que es el financiador del 70% de las obras en la ciudad, también frenaría dichos proyectos.

Se trata de obras como el Regiotram, que tiene una longitud de 47 kilómetros y conectará al norte de Bogotá con el municipio de Zipaquirá, la inversión es de 29 billones y está en proceso de factibilidad. También el cable de San Cristóbal, que tendrá tres estaciones y movilizará a 4.000 personas en el sur de la ciudad. La inversión prevista es de 430.000 millones de pesos. Finalmente, el Transmicable de Potosí Sierra Morena, el Reencuentro, y la Aló sur, son las obras que también tambalean por la discusión que muchos han calificado como un “chantaje”.

Puede leer: Gremios económicos expresan su preocupación sobre la primera línea del Metro de Bogotá

Un periodista de Noticias RCN hizo la tarea de visitar las obras del metro y hablar con los bogotanos que se han visto afectados, los comerciantes que han hecho un impresionante esfuerzo para que la ciudad tenga otra alternativa de transporte público, aun cuando sus ventas se han visto caído por las construcciones.

El punto cero del Metro de Bogotá está ubicado en un terreno de 36 hectáreas en las que caben aproximadamente 50 canchas de fútbol como las del estadio El Campín. La obra ya tiene un avance del 68%, porcentaje estaba previsto para abril de 2024. Desde ese punto comenzará a construirse todo el viaducto.

En medio del recorrido, nuestro periodista llegó a la Avenida Primera de Mayo con Villavicencio, en donde hay obras de redes de traslado principales. Uno de los comerciantes del sector aseguró que llevaba en el sector 25 años y desde que iniciaron las obras sus ventas se vieron afectadas. “Antes estaba en otra cuadra, pero allá tumbaron las casas. Hemos tenido una afectación económica importante, en estos momentos estamos en el limbo y no sabemos qué hacer, la gente ya no llega y como quieren volver a hacer el metro subterráneo, entonces no sabemos que va a pasar con esto”, contó a Noticias RCN.

La última parada fue la Caracas con calle 45, zona que el presidente propone volver subterránea. En este lugar ya se ha invertido cerca de 1 billón de pesos, 310 mil en el traslado de redes, 163 mil millones en el concesionario, y en gastos financieros y administrativos 187 mil millones. Todo esto da un total de $1.6 billones. Adicionalmente, más de 1.400 predios han sido adquiridos y faltan 88 por entregar. El inconformismo de las personas recae en que volver subterráneo el tramo costaría aproximadamente 12 billones de pesos más.