Intolerancia en Transmilenio: pasajera denunció haber sido agredida por mujer extranjera

Un nuevo caso de intolerancia se vivió en Transmilenio y los hechos se hicieron virales a través de las redes sociales. En esta ocasión, una mujer grabó el comportamiento de una ciudadana extranjera, al parecer mexicana.

La mujer que realizó la denuncia pública mencionó que la agresora le pegó con la mano y la empujó, luego de ella haber tenido un percance con la puerta del bus.

“Me golpeó porque la chaqueta se me enredó en la puerta al entrar y me tocó detenerme a sacarla y eso la enojó”, dijo la víctima de la agresión.

Cuando me subí al TM está señora me empujó y me dió un manotazo. Le dije que se tranquilizara y empezó a insultar.@TransMilenio @PoliciaColombia va en el H75 en este momento. Es un peligro para la sociedad. pic.twitter.com/vqxvaBeoY6