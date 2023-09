Niños de un colegio se cuelgan en un bus del SITP poniendo en riesgo su vida: en video

Las redes sociales se han convertido en un medio para informar y denunciar los comportamientos de los ciudadanos. En las últimas horas, un conductor grabó un video de unos niños colgándose en la parte atrás de un SITP para evitar el pago de un pasaje. Los hechos se presentaron en el barrio Sierra Morena, en el sur de Bogotá. De acuerdo con la denuncia, no se evidencia un control de las autoridades en esta zona de la ciudad. Por lo tanto, los conductores no tienen el control para evitar estas maniobras de los menores y los adultos colados.

El video fue conocido a través de la página ‘Denuncias ciudadanas Bogotá’ y fue publicado con el objetivo de alertar a las autoridades para que controlen estos actos y así evitar posibles accidentes.

Usuarios en las redes sociales criticaron estos actos

Las imágenes se hicieron virales y algunos de los usuarios mencionaron: “una vez subiendo por Guacamayas se abrió esa compuerta y en ese caso iban cogidos con unas cuerdas en bicicleta y ellos se llevaron el susto”. Otros internautas mencionaron: “esa es la calidad de educación de hoy en día, muy triste que sucedan estas cosas”, “pobres conductores qué van a poder hacer con estos niños que se cuelgan y con los gamines que se cuelan. Hasta que no pase nada con un pequeño nadie va a hacer nada. Este país es un circo”. “Dios, ojalá no les pase nada a esos pobres niños que se arriesgan por no tener para transportarse”, fueron algunos de los comentarios.

Lea además: Niña de ocho años murió atropellada por un motociclista que se dio a la fuga en Bogotá

Video de los niños colgándose en un SITP

En los videos revelados se puede apreciar a cuatro menores que no superan los 13 años, portando uniformes de un colegio y con sus maletas en la espalda, mientras se agarran con ambas manos en la parte trasera del bus.

Estas escenas han sido compartidas en páginas independientes, mostrando la realidad de los menores al eludir el costo de un transporte.

Le puede interesar: Capturan al presunto asesino de un hombre en Bogotá, minutos después de cometer el crimen