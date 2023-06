Padre de Andrés Llinás víctima de 'cosquilleo' en la celebración de la estrella 16 de Millonarios

Andrés Llinás, uno de los jugadores artífices de la estrella 16 de Millonarios vivió una noche agridulce el pasado sábado 24 de junio. El defensor central anotó el gol que le dio el empate al cuadro dirigido por Alberto Gamero, para forzar la tanda de penaltis contra Atlético Nacional, en la gran final de la Liga BetPlay, logrando imponerse y conquistar el campeonato colombiano.

El canterano de Millonarios, quien en el 2012 fue recogepelotas en la final contra el Deportivo Independiente Medellín logró levantar la copa frente a su clásico rival, Atlético Nacional, en un gol agónico para poner a celebrar a los miles de hinchas del conjunto ‘embajador’.

Sin embargo, la alegría no pudo ser completa, ya que su padre fue víctima de robo durante la celebración del campeonato obtenido en el Estadio El Campín.

Padre de Llinás víctima de hurto en Bogotá

Llinás, papá del jugador de Millonarios fue víctima de robo a las afueras del coloso de la 57. Según fuentes cercanas, algún sujeto aprovechó la multitud de personas para despojarle su celular del bolsillo.

“Eso fue a la salida del estadio, en ese desfile de gente me lo sacaron, pero por suerte fue solo el celular”, mencionó el padre del futbolista de 25 años.

Periodista fue robada bajo la misma modalidad

En medio de las celebraciones por el título obtenido por Millonarios en la Liga BetPlay I-2023, la periodista Mayra Tenorio fue víctima de robo mientras grababa el festejo de los hinchas del conjunto capitalino a las afueras del Estadio El Campín.

Los hechos se conocieron, luego de que Nia Maldonado, una de sus colegas compartiera a través de sus redes sociales la situación por la que tuvo que pasar su compañera.

El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos. pic.twitter.com/3gaHGw03T3 — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) June 26, 2023

Su colega, Nia Maldonado afirmó a través de sus redes sociales: “A ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba celebrando con ella. No hay derecho para que mientras hagamos nuestro trabajo y estemos del lado de ustedes nos pase esto”.

