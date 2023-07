Delincuentes se hacen pasar por hinchas de Millonarios para robar en el estadio El Campín

Cada vez son más las denuncias que se conocen por la ola de inseguridad que se viene presentando en Bogotá y en las recientes semanas se conoció un problema que pareciera ser común en casi todos los entornos.

Se trata de una denuncia en la que miembros de una de las barras de Millonarios señalan estar siendo víctimas de ladrones que se están infiltrando en su grupo para aprovechar las habituales aglomeraciones al inicio y final de los partidos en el Campín y robar dentro y fuera del estadio.

Al parecer, los delincuentes concretan sus fechorías bajo el llamado cosquilleo y con camisetas de equipos, hurtan objetos como celulares y billeteras.

El testimonio de un hincha

“El día de la final, por experiencia propia, íbamos pasando por el tumulto de personas y en ese lugar estaban alrededor de 10 personas, todas camufladas de millonarios. Me di cuenta por qué cuando me devolví, me subí al puente y vi como robaban a todo el mundo. En nuestro caso fue con espuma, mientras te lanzan espuma a la cara, los de atrás te van atracando, pero lo hacen con cualquier cosa, te ponen bandera en la cara, te espichan entre 2 o 3 y el resto de la banda se encarga de robarte”, se lee en la denuncia.

Algunas víctimas, por temor, prefieren denunciar anónimamente estos hechos. Sin embargo, varios hinchas han sido testigos y también blanco de estos criminales que, según sus testimonios, actúan entre 8 a 10 personas en grupo.

Además, aseguran que el punto predilecto de los ladrones es por la avenida 30, por donde ingresan los jugadores.

Aunque este tipo de delitos no son nuevos en la zona, ni en los días de partidos, las autoridades trabajan sobre estas denuncias para desarticular estas bandas criminales.