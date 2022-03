Víctima de acoso sexual en colegio de Bogotá: “Él hacía comentarios sobre nuestros cuerpos”

Luego de que se conociera un presunto caso de abuso sexual entre un profesor del colegio Marymount y una joven de séptimo grado, Laura Giraldo, exalumna de la institución, decidió romper el silencio y hacer pública su historia.

Laura, cinco años después de graduarse como bachiller académico y de estudiar medicina, reveló la gravedad del acoso que vivió con su profesor de educación física tras revivir la pesadilla al enterarse del reciente caso.

Sin embargo, la joven de séptimo grado y Laura, no serían las únicas víctimas de Mauricio Zambrano, profesor señalado de ser el presunto abusador.

En entrevista con Noticias RCN, María José Cabra, también confesó que fue víctima del docente.

“Esta situación la viví prácticamente todo el bachillerato, todo el tiempo que estuve en el equipo de futbol del colegio. Eso fue desde octavo hasta once que me gradué. Con el tiempo empecé a entender que lo que me pasó y el tipo de comportamientos no eran normales”, señaló Cabra.

María José aseguró que Zambrano siempre hacía comentarios sobre el cuerpo de ella, de sus compañeras y que en algún momento consideró salirse del equipo porque se sentía incómoda. Además, envió un mensaje refiriéndose a que un menor de edad no debe asumir la responsabilidad de un caso de abuso o acoso sexual.

“Yo creo que el mensaje aquí es para los adultos responsables porque en ninguna circunstancia un menor debe asumir la responsabilidad de ser el que maneja esa situación. Se les ha fallado a todos los menores porque no se les han brindado las herramientas y ese es el mensaje principal que hay que atender”, agregó la exalumna.

Adicionalmente, agregó que los colegios deberían implementar una educación sexual integral que permita a los menores entender qué es tener relaciones sexuales consensuadas y lo que significa enfrentarse a un caso de abuso o acoso sexual. Además, señaló que a través de redes sociales están realizando una campaña llamada ‘las cosas por su nombre’, la cual tiene como objetivo manifestar su rechazo hacía las situaciones que se presentan en los colegios.

