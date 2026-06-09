Hincha de Junior murió tras ser atacado cerca del Atanasio Girardot en la final

La muerte de un hincha de Junior de Barranquilla volvió a encender las alarmas sobre la violencia en el fútbol colombiano. El joven, identificado como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años, falleció luego de ser atacado en las afueras del estadio Atanasio Girardot, en Medellín, tras la final disputada entre Atlético Nacional y Atlético Junior.

Las autoridades confirmaron que el hecho ocurrió en inmediaciones de la estación Estadio del Metro, poco después de finalizar el encuentro que dejó como vencedor al conjunto barranquillero. El caso es materia de investigación mientras crece la preocupación por los desórdenes registrados durante la jornada deportiva.

Hincha murió tras la final Nacional vs. Junior

De acuerdo con los primeros reportes, varios ciudadanos alertaron a las autoridades sobre un joven que se encontraba gravemente herido cerca del estadio Atanasio Girardot.

La víctima fue identificada como Johan Alexander Leal Portela, de 22 años, quien tenía una cédula expedida en Barranquilla. Testigos señalaron que el joven habría pasado cerca de un grupo de aficionados cuando algunos de ellos se percataron de que apoyaba al equipo visitante.

Según las versiones recopiladas por las autoridades, en medio de una confrontación fue atacado con arma blanca y recibió dos heridas en la espalda.

Tras el llamado de emergencia, uniformados de la Policía lo trasladaron al Hospital San Vicente Fundación para recibir atención médica urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después de su ingreso.

Desmanes en el Atanasio Girardot tras derrota de Nacional

La Secretaría de Seguridad de Medellín rechazó lo ocurrido y reiteró el llamado a vivir el fútbol sin violencia. Además del homicidio, la entidad informó que al término del partido también se registraron riñas y alteraciones del orden público tanto en los alrededores como dentro del escenario deportivo.

Las autoridades avanzan en la recolección de videos, testimonios y otras pruebas que permitan identificar a los responsables del ataque.

El caso ha generado indignación entre aficionados y ciudadanos, quienes nuevamente cuestionan los episodios de intolerancia que continúan presentándose en eventos deportivos de alta convocatoria.

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Mientras avanza la investigación, la muerte de Johan Alexander Leal Portela se suma a la lista de hechos violentos asociados al fútbol colombiano, un fenómeno que sigue siendo motivo de preocupación para autoridades, clubes e hinchas en todo el país.