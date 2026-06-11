¿Qué pasó con los funcionarios del Hospital La María que fueron vistos abandonando a un paciente en un andén?

En las últimas horas se conocieron dos videos que han generado polémica en Medellín, específicamente en el Hospital La María, ubicado en el barrio Castilla.

Las grabaciones muestran a un paciente siendo sacado en silla de ruedas y posteriormente dejado en un andén, lo que ha sido señalado por las personas como un posible caso de negligencia, abandono o trato indigno.

Funcionarios fueron vistos sacando a un paciente en silla de ruedas a las afueras de un hospital en Medellín

El primer video evidencia el momento en el que dos hombres trasladan a un paciente masculino en silla de ruedas hasta el exterior del hospital. El hombre aparece sin camisa y cubierto únicamente con una prenda blanca en la parte inferior del cuerpo, mientras es movilizado fuera de las instalaciones ante la mirada de varias personas.

En una segunda grabación, el mismo paciente aparece tendido sobre un andén, cubierto con una bata hospitalaria y en evidente estado de vulnerabilidad, sin capacidad aparente de levantarse o moverse por sus propios medios.

¿Qué pasó con los funcionarios del Hospital La María que sacaron a un paciente a un andén?

Tras la difusión de los videos, la gerencia de la E.S.E. Hospital La María confirmó una medida drástica: todo el personal involucrado fue apartado de sus cargos de manera preventiva mientras se adelanta la investigación interna.

El gerente de la institución, Carlos Mauricio Martínez, explicó que la decisión cobija a todos los niveles del proceso asistencial y de apoyo.

Eso es lo que estamos investigando, no solamente los camilleros sino el personal de enfermería, incluso el personal de vigilancia que es el que en última instancia debe abrir la puerta. Todos están en su debido proceso, pero lo cierto es que absolutamente todos, desde el médico que atendió, están apartados de sus cargos mientras responden a las investigaciones.

¿Qué pasará mientras avanza la investigación?

La institución reiteró que los implicados no están actualmente en funciones dentro del hospital mientras se esclarecen los hechos. Según la gerencia, la medida busca garantizar transparencia en el proceso y permitir que la investigación interna avance sin interferencias.

Antes de informar esta decisión, la E.S.E. Hospital La María rechazó lo ocurrido y expresó “profunda indignación y dolor” por las imágenes difundidas.

Además, ofreció disculpas públicas al paciente, a su familia y a la ciudadanía, al considerar que lo evidenciado no representa los valores institucionales.

El centro asistencial también informó que, minutos después de lo sucedido, el paciente fue nuevamente ingresado a las instalaciones y actualmente permanece bajo observación, cuidado y monitoreo del equipo médico.