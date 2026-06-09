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¿En qué falló la seguridad en Medellín tras el asesinato de un hincha en la final Nacional vs. Junior?

Sobre posibles sanciones, Villa explicó que será la Comisión de Fútbol la encargada de evaluar lo ocurrido y definir las medidas correspondientes esta semana.

Noticias RCN

junio 09 de 2026
02:03 p. m.
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La final del fútbol profesional colombiano entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que debía ser una fiesta deportiva, terminó marcada por hechos violentos que enlutan al país.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, confirmó que “lo realmente grave de ayer pasó a las afueras del estadio”, donde una riña derivó en el asesinato de un hincha del Junior.

Riña mortal y antecedentes del hincha

El funcionario explicó que la víctima tenía “siete anotaciones o antecedentes judiciales por múltiples delitos, concierto para delinquir, hurto, receptación, hasta por homicidio”.

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Sin embargo, enfatizó que “absolutamente nada justifica el homicidio” y advirtió que el responsable “tendrá que responder ante la justicia. Más le vale que se entregue, más le vale que lo entreguen, porque o si no tarde que temprano va a caer”.

Villa insistió en que el mensaje debe ser claro: “delinquir no paga”, y recalcó que la autoridad actuará con firmeza para evitar que la violencia siga rodeando los escenarios deportivos.

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Lesión a periodista y medidas posteriores

El secretario también confirmó que el comentarista deportivo Juan José Peláez, de Win Sports, resultó lesionado durante los disturbios. “Ayer hablé con él para garantizar que estuviera bien y anunciarle que la persona que había hecho la agresión contra el vidrio donde él se encontraba ya había sido capturada”, señaló.

Sobre posibles sanciones, Villa explicó que será la Comisión de Fútbol la encargada de evaluar lo ocurrido y definir las medidas correspondientes esta semana. “Debo ser prudente para no tener que después declararme impedido y poder tomar las decisiones que se tengan que tomar”, puntualizó.

La final en el estadio Atanasio Girardot, que debía ser un espacio de celebración, terminó empañada por la violencia y deja un llamado urgente a la convivencia y al respeto en el fútbol colombiano.

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