Hospitales del César y La Guajira suspenderán servicios a pacientes de la Nueva EPS por deudas

La crisis en el sector salud de Colombia continúa agravándose, especialmente en los departamentos del César y La Guajira.

Hospitales y clínicas de estas regiones han anunciado la suspensión de servicios médicos a los pacientes de la Nueva EPS a partir del 1 de octubre, afectando potencialmente a miles de usuarios.

Crisis de salud en el César y La Guajira

El Grupo Clínica Médicos y el Instituto Cardiovascular del César han tomado la drástica decisión de interrumpir la atención a los afiliados de la Nueva EPS. En un comunicado oficial, el Instituto Cardiovascular del César explicó:

"Esta decisión responde a la grave afectación financiera que pone en riesgo la sostenibilidad de la institución, el pago oportuno a nuestro talento humano en salud, proveedores y obligaciones tributarias”.

La principal razón detrás de esta medida es el incumplimiento constante en los pagos por parte de la Nueva EPS, situación que ha llevado a estas instituciones de salud al límite de su capacidad financiera.

De acuerdo con la normativa vigente, solo se mantendrá la atención de urgencias vitales para los usuarios de la Nueva EPS, dejando sin cobertura otros servicios médicos esenciales.

Medidas para evitar la suspensión de los servicios

La magnitud de esta crisis se evidencia en las cifras: en promedio, el Grupo Clínica Médicos atiende a 400 pacientes diarios en el departamento del César. Ante este panorama alarmante, la Gobernación del César ha asegurado que está realizando gestiones para evitar que esta situación se concrete.

Como parte de estos esfuerzos, la Secretaría de Salud Departamental ha programado un encuentro con la Gerencia Regional de la Nueva EPS para el próximo lunes, con el objetivo de continuar las negociaciones.

La Gobernación ha instado a la Nueva EPS a contactar a cada EPS y ESE para llegar a acuerdos de pago antes del 1 de octubre, fecha límite establecida para la suspensión de servicios.

Esta crisis en el sistema de salud no solo afecta a los pacientes, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral del personal médico y administrativo de estas instituciones.