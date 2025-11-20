Vía que comunica la costa Caribe con el centro del país se encuentra bloqueada por usuarios de la Nueva EPS

En jaque se encuentran los pacientes y el personal médico de la Nueva EPS en los departamentos del Cesar y La Guajira, tras seis días de cierre por la falta de pago en las clínicas que prestan servicios esenciales a cerca de 400.000 usuarios de la costa Caribe.

Veedores de salud en la región advierten que la crisis podría generar una emergencia humanitaria que afectaría, sobre todo, a los pacientes con diagnósticos de cáncer y enfermedades huérfanas.

En respuesta, el personal salud de las tres IPS que prestan sus servicios a la intervenida Nueva EPS, se volcó a las calles este jueves, 20 de noviembre, para compartir sus exigencias.

Desde las instalaciones de cada una de las clínicas, avanzaron hacia la Gobernación del Cesar, en donde fueron atendidos por los secretarios de Gobierno y Salud y continuaron su camino hacia la sede administrativa de la Nueva EPS, para hablar con el gerente.

Su llamado es a retomar las mesas de trabajo para conversar sobre el incumplimiento en los pagos y es que, según el médico Juan Carlos Chirinos, los trabajadores se sienten “asfixiados por la falta de recursos del sistema general de seguridad social en salud”.

Protestas se extendieron a Riohacha y Aguachica:

Actualmente, la deuda de la Nueva EPS con el Grupo Clínica Médicos, que atiende pacientes en los departamentos de Cesar y La Guajira, supera los 200.000 millones de pesos.

Los manifestantes denuncian que la intervención a la EPS con más afiliados en el país ha aumentado la crisis. “Lo que se va a crear es una emergencia sanitaria que temo, porque, en su mayoría, los pacientes de la Nueva EPS son adultos mayores, con enfermedades de alto costo, que no tienen los recursos para acceder a los servicios de medicina privada”, lamentó Esperanza Arias, representante nacional de usuarios suplentes.

En Aguachica, 3.500 personas que trabajan en el sector salud, entre ellos 554 integrantes del personal médico de la Clínica de Alta Complejidad, se sumaron a las protestas por el no pago de millonarias deudas.

Según la gerente de la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica, Cristina Portilla, les preocupan sus trabajos y, por tanto, hizo “un llamado al presidente de la República a que se ocupe del caso”.

Coreando “queremos salud” llegaron a la carretera Nacional y bloquearon ambos sentidos en la autopista Riogrande, que comunica a la costa Caribe colombiana con el interior del país.

Insisten en que el sector salud está en la cuerda floja e, incluso, uno de los manifestantes denunció ante las cámaras de Noticias RCN que su hija lleva esperando a ser revisada por un médico 40 días, luego de someterse a una cirugía de cerebro.