Estaban en shock: 36 animales fueron rescatados durante la explosión en la polvorería en Soacha

Durante la tarde del 22 de mayo se presentó una fuerte explosión en la polvorería El Vaquero, ubicada en el barrio Ducales, en Soacha. En el hecho se reportaron 34 personas heridas, un fallecimiento y decenas de animales afectados por la onda expansiva.

Según reportes del alcalde del municipio, Julián Sánchez Perico, al menos 4 personas de 34 ciudadanos afectados por la explosión permanecen en centros hospitalarios; los demás, fueron dados de alta en la noche.

Una de las personas en estado de gravedad presenta quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Otra más, Alejandra Escobar, empleada de la empresa de pirotecnia, tiene heridas en más del 60% de su integridad; su esposo, habló con Noticias RCN sobre la situación de su pareja desde la Clínica San Luis.

“Los dos trabajamos allá, yo me salvé porque me metí dentro de un cajón y esperé a que explotara todo. Cuando salí, estaban en el piso las paredes y el techo y me pude salir por encima”, relató Yoendry Páez.

Los animales, otros afectados por la explosión en la polvorería en Soacha

Durante la explosión, los animales también se vieron afectados. Unos 36 quedaron en estado de shock y pánico debido a la onda expansiva y al constante ruido durante el incendio.

Sánchez Perico reportó que 17 perros y 19 aves (gallinas criollas), fueron rescatadas y trasladadas por la Alcaldía de Soacha a lugares seguros, lejos del caos ocasionado por la polvorería.

Las explosiones ocasionadas por la pólvora generan un alto estrés en los animales por su rango de audición. Los perros, por ejemplo, tienen un espectro auditivo que se sitúa entre los 20 y 65.000 HZ, mientras que el del humano va de 20 a 20.000.

Esto quiere decir que la capacidad auditiva de los perros para percibir sonidos de altas frecuencias supera en un 225% la de los humanos; lo que para nosotros es un ruido fuerte, para ellos es algo ensordecedor y aturdidor.

Daños materiales durante la explosión en Soacha

Como consecuencia de la explosión en la polvorería El Vaquero, más de 540 viviendas alrededor de la fábrica se vieron afectadas. En un conjunto residencial aledaño, por ejemplo, el 70% de los vidrios se quebraron.

“540 unidades de vivienda alrededor de esta fábrica se han visto afectadas y, por supuesto, la administración municipal viene caracterizando para poder hacer el restablecimiento de esos daños físicos materiales que tuvo cada una de estas viviendas y, naturalmente, revisar todo lo que acontece con la fábrica y la polvorería Vaquero”, reportó el mandatario.