Denuncia: a 60 empleados por prestación de servicios no les habrían pagado en la Universidad de Pamplona

Noticias RCN recibió una denuncia por parte de un grupo de al menos 60 profesionales que aseguran que en marzo y abril de este año fueron contactados por la Universidad de Pamplona para participar en la construcción y validación de preguntas en las pruebas escritas del proceso de selección del ICBF 2021. Estas personas aseguran que hasta la fecha no les han entregado dinero por su trabajo, y solo hasta el pasado 5 de octubre, comenzaron a recibir pagos parciales. Son siete personas en total a las que se les ha entregado el monto completo.

Cronología de la denuncia

La universidad estableció comunicación con los expertos a través de un correo electrónico para programar las capacitaciones y darle a cada integrante asignaciones, es decir, el indicador temático y el número de ítems que debían construir, así como la programación de las sesiones de validación. Una de las denunciantes contó su testimonió a este portal y explicó cómo sucedieron las cosas. “Una vez recibimos las asignaciones y empezamos a trabajar en las mismas, nos llegó el contrato de prestación de servicios, enviado también por mail”.

Llama la atención que el contratante es la empresa: Experienza SAS NIT. 800.154.837-0, una compañía colombiana que ofrece servicios de tercerización de procesos, esto quiere decir que el contrato se dio por medio de "externalización" u outsourcing, que en este caso es la entidad que subcontrata a los profesionales externos y es quien les paga. "En la práctica se espera que los honorarios salgan de la empresa contratante, que es la universidad, pero no siempre tiene que ser así, a veces se pagan las obligaciones antes de que llegue la plata del cliente con el que se respalda dicha obligación", explicó Andrés Pérez, abogado laboral.

En vínculo de dicha entidad con la Universidad genera interrogantes alrededor de cuál es la relación contractual entre ambas, ya que, al revisar la invitación pública de la Unipamplona para apoyar las pruebas escritas del ICBF, se evidencia que esta labor le fue asignada a otra empresa llamada Camarca SAS, una compañía que se dedica al transporte de carga. Noticiasrcn.com le preguntó a la universidad por esta inconsistencia, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Los profesionales que suscribimos el contrato lo hicimos de buena fe, sin cuestionar la relación de dicha empresa con la Universidad, dijo la testigo.

En las condiciones del contrato se expresa que la forma de pago sería la siguiente:

• Un primer pago: correspondiente al 60% una vez el ítem se encuentre aprobado por el equipo de pruebas de la Universidad de Pamplona y la CNSC, mediante certificación remitida al supervisor del contrato 490 de 2021 por la totalidad de los ítems.

• Un segundo Pago: correspondiente al 40% restante, una vez se haya finalizado la etapa de reclamaciones y quede a satisfacción total por parte del supervisor del contrato 490 de 2021.

En el documento se lee "el contratante se compromete a pagar las cuentas de cobro que se originen con ocasión a la prestación de los servicios por parte del contratista, en un término no mayor a diez 10 días hábiles, contados a partir del cierre mensual y la radicación efectiva de estas cuentas de cobro, previo visto bueno por parte del supervisor del contrato y cumplimiento de lo establecido en el Numeral 12 de la Cláusula Segunda".

Para el caso de la persona que habló con este noticiero, el monto que se supone recibiría era de $7.000.000 millones. En julio, el grupo presentó las cuentas de cobro, acompañadas de los documentos necesarios para dar lugar al pago; entre esos documentos, la planilla PILA pagada (seguridad social) correspondiente al mes en que se desarrolló el contrato (marzo, 2022). La contratista tenía 10 días hábiles, como lo indica el contrato, para realizar el pago; sin embargo, esto nunca ocurrió.

Han pasado dos meses y un poco más. Las pruebas escritas de este concurso ya se presentaron e incluso se dieron los resultados y pasaron los términos para las reclamaciones de los aspirantes.

¿Quién responde?

“La Universidad no nos responde”, dijo la testigo del caso. “Al igual que yo varios profesionales hemos presentado derecho de petición a la Universidad de Pamplona para que nos informe sobre el pago y esta no ha dado respuesta alguna. Ya se venció el término correspondiente y no dieron respuesta”, agregó.

En cuanto a la empresa Experienza, la cual suscribe el contrato, tampoco ha respondido los derechos de petición. Según la denunciante, durante el mes de septiembre varios profesionales recibieron correos electrónicos y llamadas telefónicas, en las cuales los presionan para que enviaran nuevas cuentas de cobro con la fecha de septiembre.

“Nos indican además que no saben en qué fecha realizaran los pagos. Respecto a este asunto, algunos profesionales decidimos no cambiar las cuentas de cobro por las implicaciones legales que eso tiene para nosotros, ya que las cuentas fueron radicadas cumpliendo todos los requisitos en la fecha en las cuales nos la solicitaron”, explicó.

NoticiasRCN.com se contactó con la empresa y esto fue lo que respondió: "de acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que esta, será tomada como un derecho de petición y estaremos dando respuesta en los términos de ley". También se estableció comunicación con la Universidad, pero la institución afirmó que explicaría su versión a este medio hasta el próximo lunes 10 de octubre.

Cabe mencionar que el objeto del contrato de prestación de servicios que suscribieron los profesionales con la empresa Experienza SAS tiene por objeto: "el contratista, de manera independiente, sin subordinación o dependencia y utilizando sus propios medios, prestará sus servicios profesionales para apoyar la ejecución del contrato # 490 del 2021".

El grupo expresó que la empresa Experienza los "presiona" para que radiquen las cuentas de cobro con fecha actual, como si no hubieran presentado debidamente dichas cuentas en julio. "Al igual que muchos profesionales que participamos, he recibido llamadas telefónicas y correos electrónicos en los cuales me presionan para que cambie esas cuentas, pero si lo hacemos, ellos no estarían incumpliendo el pago. Cuando exigimos que nos indiquen en qué fecha se realizará el pago, ellos dicen que no saben, porque no tienen el dinero", contó la testigo.