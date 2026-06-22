A Kira se la llevaron, la mataron a golpes y la botaron en Villa de Leyva, a kilómetros de su casa

Kira, una perrita Rhodesian Ridgeback de cinco años y de unos 50 kilos, de una familia de Villa de Leyva, Boyacá, desapareció en extrañas cinrcunstancias de su vivienda.

De acuerdo con Bethy Pérez, su dueña, el pasado jueves 11 de junio, a las 9:30 de la noche, después de que le dieron su comida, al escuchar los ladridos de otros perritos se habría alejado de la casa, atravesando una cerca que separaba la propiedad.

En vista de que Kira no regresó, su familia inició su búsqueda en el perímetro cercano de la vivienda. Con el paso de las horas extendieron la ruta, pero no había rastro de ella.

Sin embargo, tras varios días de búsqueda y una intensa campaña en redes sociales, un vecino señaló haber visto en una vía cercana del municipio a un perro con sus características.

Después de recorrer 6,6 kilómetros, Kira fue hallada sin vida y con evidentes signos de violencia. Su familia, a través de la Ley Ángel exige justicia ante la frialdad con la que fue cometido el crimen de su mascota.

Las graves heridas con las que encontraron a la perrita Kira

Bethy Pérez confirmó las dolorosas condiciones en las que fue encontrada Kira, tirada a la orilla de una carretera de Villa de Leyva, lejos de su casa, a unas dos horas a pie.

Su cuerpo presentaba múltiples golpes y heridas abiertas hechas por los gallinazos después de su muerte.

La familia de Kira pide justicia. Era un animal dócil, doméstico, que durante los cinco años que estuvo junto a su familia no presentó conductas agresivas, motivo por el que no reaccionó contra sus asesinos, explicó su dueña.

¿Por qué asesinaron a Kira, en Villa de Leyva?

Bethy Pérez dijo en La FM que su mascota fue asesinada a golpes. Trata de buscar una explicación, pero descarta que tenga una relación directa con su familia:

La gente me llama preocupada por nuestra seguridad. Jamás hemos tenido un problema con nadie que nos haga pensar que es por retaliaciones contra nosotros. No entendemos las razones que llevaron a estas personas a golpear a mi niña hasta quitarle la vida.

Por otra parte, solicitó a las autoridades, en especial a la Fiscalía, esclarecer el hecho. Aseguró que presentó los resultados de la necropsia, pero que aún el ente investigador no se ha pronunciado.

Llegó a nuestra casa a llenarnos de felicidad y amor. Ella no se defendió porque no era agresiva, era amor.