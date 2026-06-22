CANAL RCN
Colombia

A Kira se la llevaron, la mataron a golpes y la botaron en Villa de Leyva, a kilómetros de su casa

Los agresores de la perrita le quitaron el collar que la identificaba y la arrojaron a orillas de una de una carretera en Villa de Leyva.

A Kira se la llevaron, la mataron a golpes y la botaron en Villa de Leyva, a kilómetros de su casa
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
08:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Kira, una perrita Rhodesian Ridgeback de cinco años y de unos 50 kilos, de una familia de Villa de Leyva, Boyacá, desapareció en extrañas cinrcunstancias de su vivienda.

Mujer grabó a su pareja sentimental agrediéndola a ella y a su perrita en Santander: la canina habría muerto
RELACIONADO

Mujer grabó a su pareja sentimental agrediéndola a ella y a su perrita en Santander: la canina habría muerto

De acuerdo con Bethy Pérez, su dueña, el pasado jueves 11 de junio, a las 9:30 de la noche, después de que le dieron su comida, al escuchar los ladridos de otros perritos se habría alejado de la casa, atravesando una cerca que separaba la propiedad.

En vista de que Kira no regresó, su familia inició su búsqueda en el perímetro cercano de la vivienda. Con el paso de las horas extendieron la ruta, pero no había rastro de ella.

Sin embargo, tras varios días de búsqueda y una intensa campaña en redes sociales, un vecino señaló haber visto en una vía cercana del municipio a un perro con sus características.

Después de recorrer 6,6 kilómetros, Kira fue hallada sin vida y con evidentes signos de violencia. Su familia, a través de la Ley Ángel exige justicia ante la frialdad con la que fue cometido el crimen de su mascota.

"Lo único que me importaba era mi perrita": habló el joven que fue retirado por cantar cerca de un centro comercial
RELACIONADO

"Lo único que me importaba era mi perrita": habló el joven que fue retirado por cantar cerca de un centro comercial

Las graves heridas con las que encontraron a la perrita Kira

Bethy Pérez confirmó las dolorosas condiciones en las que fue encontrada Kira, tirada a la orilla de una carretera de Villa de Leyva, lejos de su casa, a unas dos horas a pie.

Su cuerpo presentaba múltiples golpes y heridas abiertas hechas por los gallinazos después de su muerte.

La familia de Kira pide justicia. Era un animal dócil, doméstico, que durante los cinco años que estuvo junto a su familia no presentó conductas agresivas, motivo por el que no reaccionó contra sus asesinos, explicó su dueña.

Muerte de Kira en Villa de Leyva: la pena que podrían recibir los responsables, según la Ley Ángel
RELACIONADO

Muerte de Kira en Villa de Leyva: la pena que podrían recibir los responsables, según la Ley Ángel

¿Por qué asesinaron a Kira, en Villa de Leyva?

Bethy Pérez dijo en La FM que su mascota fue asesinada a golpes. Trata de buscar una explicación, pero descarta que tenga una relación directa con su familia:

La gente me llama preocupada por nuestra seguridad. Jamás hemos tenido un problema con nadie que nos haga pensar que es por retaliaciones contra nosotros. No entendemos las razones que llevaron a estas personas a golpear a mi niña hasta quitarle la vida.

Por otra parte, solicitó a las autoridades, en especial a la Fiscalía, esclarecer el hecho. Aseguró que presentó los resultados de la necropsia, pero que aún el ente investigador no se ha pronunciado.

Llegó a nuestra casa a llenarnos de felicidad y amor. Ella no se defendió porque no era agresiva, era amor.

Funza abrió el primer centro fijo de esterilización para perros y gatos
RELACIONADO

Funza abrió el primer centro fijo de esterilización para perros y gatos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Gobernador de Cundinamarca ofrece $20 millones por información de los más buscados en la Sabana

Cundinamarca

Cancelan licencia del colegio de Valeria Afanador: ¿Qué pasará con los estudiantes?

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo de la Espriella prepara gabinete con aliados clave en el Congreso tras su triunfo en segunda vuelta

Otras Noticias

Shakira

VIDEO I Fanático subió a la tarima para tocar a Shakira y sus bailarines reaccionaron

El hecho ya se encuentra siendo comentado por la reacción de la barranquillera y sus bailarines durante el show.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Argentina vs. Austria: siga en directo la segunda salida de Lionel Messi en el Mundial 2026

Siga en vivo Argentina vs. Austria en el Mundial 2026. Messi disputa su segundo partido con la Albiceleste en un duelo clave del Grupo J en Dallas Stadium.

Dólar

Dólar en Colombia cae a nivel histórico este 22 de junio, tras elecciones presidenciales

Europa

Francia en alerta roja por temperaturas extremas de hasta 43ºC

Ministerio de Salud

En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día