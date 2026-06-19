Funza abrió el primer centro fijo de esterilización para perros y gatos

Funza continúa fortaleciendo sus estrategias de protección y bienestar animal con la puesta en marcha de un nuevo centro de esterilización para perros y gatos.

Se trata del primer punto fijo oficial destinado a este tipo de procedimientos en el municipio, una apuesta que busca mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y fomentar la tenencia responsable entre los habitantes.

La iniciativa permitirá que las familias puedan acceder de manera gratuita a este servicio, mientras las mascotas reciben atención especializada antes, durante y después de la intervención.

¿Cómo funcionará el nuevo centro de esterilización?

De acuerdo con la administración municipal, el espacio fue habilitado para brindar una atención integral a perros y gatos que requieran ser esterilizados.

El centro contará con personal especializado, monitoreo permanente durante los procedimientos quirúrgicos y acompañamiento en la etapa de recuperación de los animales, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de cuidado y seguridad.

La estrategia busca que más propietarios puedan acceder a este procedimiento de manera organizada y con seguimiento profesional.

¿Por qué la esterilización es tan importante para el bienestar animal?

Las autoridades destacan que la esterilización contribuye a controlar la reproducción de perros y gatos, ayuda a reducir el abandono de animales y permite mejorar las condiciones de salud de muchas mascotas.

Además, este tipo de programas promueven la tenencia responsable, una práctica que implica garantizar el cuidado, la protección y el bienestar de los animales de compañía.

Por su parte, la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil, resaltó que la apertura del centro representa el cumplimiento de una de las metas planteadas por la administración en materia de bienestar animal.