A los hombres también les pegan: las cifras de violencia contra 'víctimas invisibles'

En Colombia de la violencia contra la mujer se habla mucho, pero poco se conoce de otro tipo de violencia, de la que son víctimas algunos hombres.

En Bogotá se han reportado más de 19.170 casos de violencia intrafamiliar en la capital del país. De esta cifra, el 15% son las "víctimas invisibles", hombres que han sido maltratados, agredidos o violentados por mujeres.

“A la fecha van 3.940 casos en los que la víctima es el hombre. Tal vez ha sido víctima de este delito un poco invisible porque siempre se habla de violencia contra niños, niñas y adolescentes o mujeres”, indicó Leonor Merchán Lopera, directora de la seccional de Fiscalías de Bogotá.

La violencia intrafamiliar se conoce como cualquier violencia física, psicológica o económica que se da entre personas que conviven en el mismo lugar.

Sobre el caso puntual de los hombres que son violentados por mujeres, el psicólogo de la Universidad Javeriana, Leonardo rodríguez definió la situación de la siguiente manera:

“Para los hombres queda muy difícil ir a las instituciones porque es objeto de burla que un hombre haya sido maltratado física, emocional o sexualmente por una mujer. Eso no está bien visto dentro de la cultura machista”.

En la mayoría de los casos, las autoridades han identificado el miedo a denunciar a la familia y a las parejas sentimentales en casos de maltrato.

Ella comenzó a tener ciertas actitudes un poco feas de maltrato, me pegaba, me rasguñaba, y yo por no querer terminar la relación y por miedo a qué diría la gente, mis amigos, a burlarse y nunca quise decir nada.