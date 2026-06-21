El cargo que tendrán Iván Cepeda y Aida Quilcué tras la segunda vuleta presidencial en Colombia

En Colombia, la Reforma al Equilibrio de Poderes de 2015 y el Estatuto de la Oposición de 2018 garantizan que el candidato presidencial derrotado en las urnas mantendrá una vida política durante los próximos cuatro años, junto a su fórmula vicepresidencial.

Iván Cepeda tras conocer los resultados oficiales tras el escrutinio de los votos, automáticamente tendrá un escaño en el Senado de la República, mientras que su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, accede a una curul en la Cámara de Representantes.

Esta disposición legal, está contenida en la Ley 1909 de 2018, que establece:

Los candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos presidente y vicepresidente de la República, tendrán el derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República y otra en la Cámara de Representantes.

¿Por qué Iván Cepeda y Aida Quilcué tendrán una curul en el Congreso?

De acuerdo con lo que reza la normativa, esta disposición busca fortalecer la participación política de la oposición, permitiendo que las voces distintas tengan representación directa en el Congreso.

Iván Cepeda y Aida Quilcué ejercerán sus cargos durante un periodo de cuatro años, el mismo tiempo que dura el mandato presidencial (2026 – 2030).

Estos congresistas, de aceptar las respectivas curules que les otorga la legislación, integrarán automáticamente las Comisiones Primeras Constitucionales de sus respectivas cámaras, espacios clave donde se debaten temas relacionados con reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial y relaciones internacionales.

¿Iván Cepeda y Aida Quilcué tienen los mismos derechos de los otros congresistas?

Los congresistas que ingresan por esta vía gozarán de los mismos derechos que cualquier senador o representante elegido tradicionalmente.

Esto incluye voz y voto en las sesiones plenarias, salario completo, una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para su equipo de apoyo, y todas las garantías necesarias para ejercer plenamente sus funciones como oposición.

Un aspecto relevante de esta disposición es que se trata de un derecho, no de una obligación. Tanto Iván Cepeda como su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, pueden decidir libremente si aceptan o rechazan las curules asignadas por la autoridad electoral.

Una vez concluidos los escrutinios electorales, la autoridad electoral colombiana debe expedir las respectivas credenciales a los beneficiarios de este mecanismo. Estos nuevos congresistas se convierten en miembros adicionales de las comisiones constitucionales permanentes, sin afectar la composición numérica establecida para dichas instancias.