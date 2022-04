¿Tuvo la culpa? Conductor del MIO detalló el momento del accidente con Freddy Rincón

Tras el impactante accidente que sufrió el histórico futbolista colombiano Freddy Rincón, su estado de salud sigue siendo de alta preocupación para la Clínica Imbanaco de Cali, la cual ha dado a conocer algunos partes de su salud que no son nada esperanzadores para los familiares y seguidores del ídolo de la Selección Colombia.

La camioneta en la que se transportaba el exfutbolista se chocó a alta velocidad en la madrugada de este lunes y desde entonces fue trasladado al centro hospitalario en donde batalla por su vida.

Le puede interesar: Freddy Rincón continúa "en cuidados intensivos" y le realizarán "exámenes en su cerebro"

Para la fortuna del resto de involucrados, las heridas del conductor del bus MIO y acompañantes de la camioneta, no son tan graves, pero sí de tratamiento.

“La Clínica se permite informar a ustedes, que Freddy Rincón continúa recibiendo todas las medidas pertinentes”, fueron las primeras declaraciones del médico durante este martes, quien además confirmó que tras todas las intervenciones quirúrgicas que se le realizaron, todos los especialistas han estado atentos a su situación.

Conductor del MIO que chocó contra camioneta de Freddy Rincón

Mientras Freddy Rincón batalla por su vida, el conductor del MIO con el que chocó también se recupera de las heridas que le produjo la colisión.

Jorge Eduardo Muñoz, conductor del bus alimentador del MÍO, de 28 años, lleva siete meses como operador en esta empresa y se encontraba iniciando su turno el pasado lunes.

Vea también: Jhon Duque y su reacción tras el accidente de Freddy Rincón: “no lo podía creer”

El operador habló con la emisora Tropicana y expresó que la velocidad a la que iba al momento del accidente era común, ya que se movilizaba por el carril exclusivo del MIO. “Sí, el semáforo estaba en verde, de hecho, yo había arrancado cuando el otro estaba en rojo, el anterior. Eso es quinta con 27, me parece”, dijo.

Muñoz indicó que soñaba con ser Policía, pero debido a las múltiples fracturas que sufrió, su sueño parece estar lejos de cumplirse: “Sí, pero pues obviamente ya es una fractura, y ya eso son secuelas que allá los exámenes médicos son muy rigurosos y muchas veces o en algún momento ya no va a quedar igual".

El joven conductor presenta fractura de tibia y rodilla; además, contó que tiene la pierna inmovilizada desde la cadera hacia abajo.

Más información: La voz del líder: Falcao García envío su mensaje de apoyo para Freddy Rincón

Finalmente, el trabajador lamentó que Freddy Rincón estuviese involucrado en el accidente y afirmó que no conoció de esto sino hasta en el momento en el que empezó su recuperación: “Al momento del accidente no sabía, yo me vine a dar cuenta de eso fue después. Ya en la clínica, cuando estaban comentando que el accidente había sido con el señor Freddy”.