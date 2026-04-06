Masivo robo de agua en Bogotá: más de 13 millones de metros cúbicos no han sido facturados

El Acueducto de Bogotá presentó el balance correspondiente a su estrategia para luchar contra la defraudación de fluidos durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

En el informe se reveló que el Acueducto ha interpuesto más de 900 denuncias, ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de fortalecer el componente judicial en contra de este delito que afecta a la ciudadanía.

RELACIONADO Procuraduría respalda fallo que prohíbe uso de la camiseta de Colombia a De La Espriella

¿Cuánta agua ha dejado de ser facturada en Bogotá?

Según la Alcaldía de Bogotá, el resultado de las acciones técnicas y operativas ha llevado a que la empresa gestione más de 13 millones de metros cúbicos de suministro que no ha sido facturado con diferentes estrategias comerciales, administrativas y penales.

A raíz de esta intervención se han logrado recuperar cerca de 7,2 millones de metros cúbicos de agua lo que, según cálculos de la entidad, podrían abastecer a más de 900 mil familias de estrato 3 durante un mes.

Así mismo, se reveló que algunas de las zonas de la capital en las que se ha cometido con mayor frecuencia este delito son las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En el balance presentado también se informó sobre la atención de 5.141 casos positivos de defraudación en donde se encontró que Kennedy concentró el 17% de los casos, Fontibón el 4,6%, Bosa el 9,5% y Ciudad Bolívar con el 6,1%.

Dentro de los sectores con mayor incidencia se informó que la zonas residenciales concentran el 62%, el sector comercial el 16,6% y el sector industrial el 15,7%.

Según el informe de la Alcaldía, varios de los establecimientos con mayor recurrencia son las obras de construcción, lavaderos de vehículos, gastrobares, centros comerciales, moteles y restaurantes.

RELACIONADO 32 animales fueron rescatados por presunto maltrato en tres localidades de Bogotá

Llamado por parte de las autoridades

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que la defraudación de este tipo de fluidos compromete la sostenibilidad de dicho servicio, el acceso equitativo del suministro y genera pérdidas económicas.

De esta manera, instó a la ciudadanía a reportar estos casos por medio de la Acualínea #116 para combatir el robo de agua.