32 animales fueron rescatados por presunto maltrato en tres localidades de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó sobre un nuevo rescate de 32 animales, ubicados en las localidades Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe, que se encontraban en pésimas condiciones de salud y bienestar.

Dicha visita se dio en medio de insistentes denuncias por parte de habitantes y rescatistas de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre las condiciones deplorables y el presunto maltrato al que tanto perros y gatos estaban sometidos.

¿En qué condiciones encontraron a los animales?

Según el reciente reporte, por parte del IDPYBA, el rescate de los animales se dio durante tres operativos simultáneos e interinstitucionales con la Policía Ambiental, Carabineros, Alcaldías Locales, Secretaría de Salud y Personería, tras recibir denuncias que alertaron sobre los hechos.

En la localidad de Ciudad Bolívar fueron rescatados 16 gatos y 12 perros que se encontraban en malas condiciones y baja condición corporal. 10 de estos quedaron en manos del IDPYBA y 18 a cargo de la Alcaldía Local.

Así mismo, en la localidad de Santa Fe fueron entregados voluntariamente tres caninos, quienes recibieron la emisión de un concepto desfavorable por parte de la entidad que asumió su custodia.

En la localidad de Rafael Uribe Uribe la Policía realizó la aprehensión de un caballo, quien también recibió concepto desfavorable, y que se encontraba en vía pública.

“Agradecemos a la Policía su liderazgo en estos operativos como autoridad e iniciaremos el proceso de rehabilitación de estos animales dando traslado de los expedientes a las autoridades respectivas. Queremos seguir trabajando en contra del maltrato animal de la mano con la ciudadanía”, afirmó la institución.

¿Qué pasará con los animales rescatados?

Así mismo, el instituto informó que se iniciará la rehabilitación integral de los animales y los expedientes pasarán a las autoridades competentes para las respectivas acciones legales contra los tenedores de estos.

Cabe recalcar que, según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.