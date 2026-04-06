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Procuraduría respalda fallo que prohíbe uso de la camiseta de Colombia a De La Espriella

El procurador general de la Nación se pronunció respecto a la decisión judicial que obliga a la campaña de Abelardo De La Espriella de abstenerse de usar la camiseta de la Selección.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
06:21 p. m.
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La juez Aura Luz Forero del Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá, desató una controversia en Colombia tras emitir un fallo provisional en donde le ordena a Abelardo De La Espriella y al partido Defensores de la Patria abstenerse de usar la camiseta de la Selección Colombia de fútbol en la campaña presidencial.

Abelardo De La Espriella reaccionó la decisión que le prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña
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Esta medida se da mientras avanza la evaluación de fondo de una tutela presentada por un ciudadano que pidió que no se vincule la pertenencia nacional o deportiva a una candidatura, mientras se califica despectivamente a quienes se identifican con ideas de izquierda.

Procuraduría respalda decisión de juez sobre camiseta de Colombia

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación, se pronunció al respecto de este tema y dejó claro que las decisiones de los jueces deben respetarse y acatarse. En este caso en concreto, habrá instancias para determinar si es una medida legal, pero mientras esté vigente, se tiene que cumplir.

Las decisiones de los jueces hay que acatarlas, yo soy el primero en acatarlas, pero existen recursos como la impugnación, donde un superior jerárquico tiene mayor cobertura, examine y determine la legalidad de la decisión. Mientras esté vigente, hay que cumplirla.

Por otro lado, el procurador hizo un llamado a centrar la atención en temas más importantes para el país en la recta final de las elecciones presidenciales. "Mi invitación es que nos preocupemos de cosas de fondo. Es mejor superar esos temas".

¿Un juez puede prohibir el uso de la camiseta de la Selección Colombia? Expertos hablan
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Postura de Abelardo De La Espriella sobre el fallo

A través de sus redes sociales, el candidato Abelardo De La Espriella, así como su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, manifestaron que seguirán usando la camiseta de la Selección Colombia, mientras el equipo jurídico de la campaña trabaja en tumbar la medida.

Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país. Por eso seguiremos portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. Porque la camiseta no se censura y Colombia es de todos.

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